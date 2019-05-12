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Görme engellilere notaları dokunarak öğretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Eğitimde Görme Engelliler Derneğince kurulan online müzik kütüphanesi sayesinde Braille alfabesine çevrilmiş notalara dokunarak müziğe erişimlerine katkı sağlanıyor - Klasik, oda, orkestra, halk müziği türleri ve çeşitli piyano eserleri gibi 500'ü aşkın notanın Braille alfabesine çevrildiği kütüphanede, görme engelli müzisyen adaylarına ücretsiz hizmet veriliyor - Görme engelli müzik öğretmeni Ali Caner Alpaslan: - "Artık müzik eğitimi almak isteyen görme engelliler, herhangi bir müzik okuluna gittiğinde öğretmeni ödevi verdiğinde, 'hocam ben bu notayı yazdıramadım veya bu hafta dersime çalışamadım' diyemeyecek. Bunun görme engellilerin müzik okullarına kabul edilişindeki ön yargıları ortadan kaldırmasında etkili olacağına inanıyorum" - "Kültür ve Turizm ya da Milli Eğitim Bakanlıklarının bünyesinde kurulacak bir merkez üzerinden çalışmalarımızı yaparsak daha sağlıklı işler yürür ve daha çok kullanıcıya ulaşabiliriz"

ÖMER OLCAY - Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) tarafından oluşturulan online müzik kütüphanesi sayesinde, görme engellilerin kabartmalı yazı olarak da bilinen, altı nokta esasına dayalı Braille alfabesine çevrilmiş notalara dokunarak müziğe erişimlerine imkan sağlanıyor.

Klasik, oda, orkestra, halk müziği türleri ve çeşitli piyano eserleri gibi 500'ü aşkın notanın Braille alfabesine çevrildiği müzik kütüphanesi, 2018 yılının eylül ayından itibaren müzisyen adayı görme engellilere ücretsiz hizmet veriyor.

EGED proje koordinatörü ve görme engelli müzik öğretmeni Ali Caner Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 8 aylıkken geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Alpaslan, 6 yaşında Devlet Çocuk Korosu'nda başladığı müzik yaşamını lise ve üniversitede müzikle ilgili bölümlerde eğitim alarak aydınlattığını belirtti.

Müzik eğitimi aldığı zamanlarda en büyük engelinin, Braille alfabesine dönüştürülemeyen notalar olduğuna dikkati çeken Alpaslan, "Lise ve üniversitede okurken yaşadığım en büyük sıkıntı, kabartma notalara ulaşımın imkansız olmasıydı. Kaynak sıkıntısı çok çektim. Notayı kabartmaya çevirecek kimseyi bulamazdım. Kendime söz verdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra ben bu işe el atayım, bir şekilde bunun çözümünü sağlamaya çalışayım. Online internet sitesi kurduk. İnsanlara buradan ücretsiz olarak kabartma çıktı alabilecekleri notaları veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Görme engellilerin kaynak sıkıntısına çözüm

Alpaslan, müzik bölümü öğrencisi görme engellilerin eğitimine sağlıklı destek verebilmek amacıyla çalışmalarında güzel sanatlar liselerinde ve üniversitelerde uygulanan metotlardan yararlandıklarını anlattı.

Projenin temel amacının, görme engellilerin kabartmalı müzik notalarındaki kaynak sıkıntısını ortadan kaldırmak olduğunun altını çizen Alpaslan, şunları kaydetti:

"Artık müzik eğitimi almak isteyen görme engelliler, herhangi bir müzik okuluna gittiğinde öğretmeni ödevi verdiğinde, 'hocam ben bu notayı yazdıramadım veya bu hafta dersime çalışamadım' diyemeyecek. Bunun görme engellilerin müzik okullarına kabul edilişindeki ön yargıları ortadan kaldırmasında etkili olacağına inanıyorum."

- "Şu anda 500 eser var"

Alanında uzman kişilerle notaları Braille alfabesine çevirdiklerine işaret eden Alpaslan, çalışmaların kontrollerini akademik olarak müzik öğreticiliği yapan gönüllülerin yaptığını aktardı.

Zengin içeriklere sahip bir online kütüphane için müzik alanında uzmanlaşmış kişilerden destek aldıklarını anlatan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 500 eser var, tabii bunlar yeterli değil. Elimizden geldiği kadar destekçi bulduğumuz sürece ve gelen istekler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her ay aşağı yukarı 30'a yakın eseri sisteme yüklemeye çalışıyoruz. Klasik, oda, orkestra ve halk müziği türkülerimiz var. Bu ay Malatya yöresine ait 12 türküyü ekledik. Türk bestecilerin ve müzisyenlerin oluşturduğu derleme kitaplarımız var. Okullarda okutulan piyano kitapları var. Piyano ile ilgili de oldukça fazla eserlerimiz bulunmaktadır."

- "Her gönüllü bizim için altın değerinde"

Alpaslan, devlet kurumlarından destek talebinde bulundu.

Avrupa'da notaların 1950 yıllarından itibaren Braille alfabesine çevrildiğini dile getiren Alpaslan, "Her gönüllü bizim için altın değerindedir, çünkü notaları düzeltmek için mutlaka gören bir müzisyene ihtiyacımız var. Talebimiz, hedefimiz aslında Türkiye'de nota erişilebilirliğinin devlet tarafından sağlanmasıdır. Yani Kültür ve Turizm ya da Milli Eğitim Bakanlıkları bünyesinde kurulacak bir merkez üzerinden çalışmalarımızı yaparsak daha sağlıklı işler yürür ve daha çok kullanıcıya ulaşabiliriz. Braille alfabesine çevirdiğimiz notalara, engelsiznota.org adresinden ulaşabilirler." diye konuştu.

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