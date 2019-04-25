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Görme engellileri anlamaya bir parkur yetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Manisa’da üniversite öğrencilerinin görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları engelli parkurda bastonla yürümek isteyen vatandaşlar düşmemek için büyük çaba sarf etti.Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3’ncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Toplum Görme Engellilerin Farkına Varıyor” projesi kapsamında görme engellileri daha iyi anlayabilmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda empati parkuru kuruldu.

Görme engellileri anlamaya bir parkur yetti

Manisa’da üniversite öğrencilerinin görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları engelli parkurda bastonla yürümek isteyen vatandaşlar düşmemek için büyük çaba sarf etti.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3’ncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Toplum Görme Engellilerin Farkına Varıyor” projesi kapsamında görme engellileri daha iyi anlayabilmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda empati parkuru kuruldu. Yoğun ilgi gören parkurda yürümek isteyen vatandaşlara öğrenciler tarafından parkurun nasıl geçileceği anlatıldı. Daha sonra gözleri bağlanarak ellerine baston verilen vatandaşlar, duba ve kütükten oluşan çeşitli engellerle zorlaştırılan parkuru geçmek için çaba sarf etti. Parkur sonunda vatandaşlardan gözleri kapalı şekilde bardağa su doldurmaları ve içmeleri istendi. Etkinliğin sonunda gözleri açılan vatandaşlar, görme engelli bireyleri daha iyi anladıklarını ve bundan sonra dikkat edeceklerini ifade ettiler.
Zorlu parkuru geçen Rümeysa Yılmaz, “Gözlerimiz kapalıyken hayatın zorlaştığını öğrendim. Allah’a şükür iyi ki gözlerim var ve görüyorum” dedi.
Projeyi hazırlayan öğrencilerden olan ve parkuru tamamlayan Gülçin Göktaş ise kendilerinin hazırladığı parkurda yürümekte çok zorlandığını söyledi. Göktaş, “Bu projeyle toplumumuzda bir farkındalık oluşturmak istedik. Görme engellilerimiz sokaklarda yürürken herhangi bir zorlukla karşılaştığında yaşadıklarını anlamak istedik. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3’üncü sınıfı öğrencisiyim. Sosyal sorumluluk projesi dersi adı altında yürüttüğümüz ‘Toplum Görme Engellilerin Farkına Varıyor’ projemiz var. Bu projeyi biz toplumda çok fazla görme engelli olduğu için onların günlük hayatta yaşadıkları zorlukların halkımızın da farkında olmasını sağlamak için yola çıktık. Manisalılar çok büyük ilgi gösterdi. Parkurda çok zorlandıklarını söylediler. Görme engellileri daha iyi anladıklarını belirttiler. Allah kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Görme engellileri anlamaya bir parkur yetti

Görme engellileri anlamaya bir parkur yetti

Görme engellileri anlamaya bir parkur yetti

Görme engellileri anlamaya bir parkur yetti

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