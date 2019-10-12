Görme engellileri anlayabilmek için farkındalık konseri

Gözleri kapalı şekilde kısa bir mesafede elinde beyaz bastonla yürümeye çalışırken çok zorlandığını ifade eden Cılak, "Bu durumun bir hayatın içinde sürekli olduğunu düşündüğümüzde akıl alır gibi değil. Gerçekten çok zor. Herkesin yaşamında kendisine göre zorlukları var ama toplum normal koşullarda sağlıklı bireye bir şekilde destek oluyor. Ancak ne yazık ki toplum olarak engelli bireyi çoğu zaman görmezden geliyoruz. Toplum olarak bunun farkında değiliz. Bu yüzden de bu organizasyon toplumda farkındalık oluşturmak adına çok önemliydi." diye konuştu.

Görme engellilerin yaşadıklarını hissedebilmek için konsere katıldığını ifade eden izleyicilerden Güner Oskan, "En azından empati kurabilmek için çok önemli bir konser ama bu konuda herkesin burada olmasını isterdim. Gözler kapalıyken yaşam gerçekten çok zor. Hele hele bir insanın bir anda görme engelli kalması daha da zor. Bildiğin, gördüğün, hissettiğin şeyleri göremiyor olmak bence daha da zor olsa gerek. İşte bu yüzden bu akşam bu konserdeydim." dedi.