Görme engellilerin bisiklet heyecanı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da görme engelliler için 'Gülen Gözler Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Engelliler, arkasına oturdukları 2 kişilik bisikletle parkta tur attı. Çankırı Belediyesi ve Çankırı Bisiklet Kulübü işbirliğinde, 'Gülen Gözler Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile birlikte görme engelliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Engeliller, arkasına oturdukları 2 kişilik bisikletle parkta tur attı. Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya, "Görme engelli arkadaşlarımızın bisiklete binebilmesi için böyle bir etkinlik organize ettik. Çok eğlenceli oldu. Görme engelli arkadaşlarımızı mutlu ettiğimiz için bizler de çok mutluyuz" dedi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise, "Bugün engelli kardeşimizle beraber bisiklete bindik. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti" dedi.

