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Görme engellilerin bisiklet kullanma sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir etkinlikle görme engelli çocuklar bisiklet kullandı.Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren İyilik Atölyesi adlı öğrenci topluluğu tarafından hazırlanan proje kapsamında Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri ile bisiklet yolunda buluştu.

Görme engellilerin bisiklet kullanma sevinci

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir etkinlikle görme engelli çocuklar bisiklet kullandı.
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren İyilik Atölyesi adlı öğrenci topluluğu tarafından hazırlanan proje kapsamında Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri ile bisiklet yolunda buluştu. Yaklaşık 40 görme engelli çocuk, büyüklerinin yardımıyla 4 tekerlekli bisiklete binerek onlarla birlikte bisiklet kullanma imkanı buldu.
Çocuklarla olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen grup üyesi öğretmen Suzan Çiftçi, görme engellilerin mutluluğuna ortak olmak istediklerini söyledi. Çiftçi, "İyilik Atölyesiyle birlikte birçok projede beraberiz. 1 yılla aşkın süredir çalışmalar yapıyoruz. Bugünde burada Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Okulu ile birlikteyiz ve onlar kadar mutluyuz açıkçası çok değişik bir his var içimizde. Değişik duygular içerisindeyim ve zaten çocuklarla birlikte olmak benim için ayrı bir duygu yani kendi mesleğim olduğu için değil onlarla olmak bambaşka bir duygu” dedi.
Görme engellilerin rüzgarı hissetmelerini istediklerini söyleyen gönüllü Ali Çayır ise, "Öğrencilerimizi böyle bir etkinlikte sevindirmek ve çocukların engelli olmadıklarını hissetmelerini istedik. Öğrencilerin rüzgarı yüzlerinde hissetmelerini istedik. Böyle bir etkinlik yaptık ve gördüğünüz gibi çocuklar da mutlu” diye konuştu.
Daha önce bisiklete binmediğini söyleyen görme engelli Vesile Paksoy’da, “Görme engelliler okulunda eğitim görüyorum. Bugün çok mutluyum ve daha önce bisiklet kullanmamıştım. Bizi buraya getiren ağabeylerimize ve ablalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Görme engelli Ayşe Yaşar ise, “Ben daha önce bisiklete binmiştim ama bu tarz bisiklete binmemiştim. Çok güzel bir duygu ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Görme engellilerin bisiklet kullanma sevinci

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