Görme engellilerin bisiklete binme hayalleri gerçek oldu

Manisa’daki Görme engelliler, Salihli ilçesindeki Masal Ormanı Parkı’nda düzenlenen etkinlikte pedal çevirip, parkurda tur attı. Çift pedallı bisiklet ile Kaymakam Levent Kılıç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ile Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençler tarafından görme engelliler gezdirilerek bisiklete binme keyfi yaşamaları sağlandı.

Salihli’de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde görme engellilere yönelik, bisiklete binme etkinliği düzenlendi. Masal Ormanı Parkı’nda düzenlenen etkinlikte Manisa Altı Nokta Körler Derneği, Eş Pedal Derneği Manisa Temsilciliği, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği ile Salihli’deki görme engelliler, çift pedallı bisiklete binerek, pedal çevirdi.

Çift pedallı bisiklet ile Kaymakam Levent Kılıç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ile Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençler tarafından görme engelliler gezdirilerek bisiklete binme keyfi yaşamaları sağlandı.

Görme engellilerin bisiklete binme mutluluğunu Salihli’de yaşattıklarını belirten Kaymakam Levent Kılıç, “Manisa ve Salihli’deki görme engellilerimizin bisiklete binme hayalinin gerçekleştirilmesinde öncü olan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

