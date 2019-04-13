Görme engellilerin engelleri görünmüyor

Türkiye’de yaşayan yaklaşık 220 bin görme engelliden biri olan Adnan Yıldız, görme engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları anlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 220 bin görme engelli vatandaş yaşıyor. Görme engelli vatandaşlar, günlük yaşantılarında hem fiziksel hem de psikolojik olarak birçok engelle karşı karşıya kalıyor. Sarı çizgileri olmayan ve üzerinde ağaç, direk, araba gibi engeller olan kaldırımların yanı sıra duyarsız vatandaşlar, yetersiz trafik kuralları ve sinyalizasyon sorunu, görme engellilerin boğuştuğu problemlerin başında geliyor. Toplu taşıma ile ulaşım sağlamak zorunda kalan görme engellilerin otobüs ve tramvay duraklarında büyük sorun yaşadığını aktaran İki Eylül Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, duraklarda hoş olmayan tepkilerle karşılaştıklarını hatta bazen otobüs şoförlerinin bile kendilerini görmezden geldiğini aktardı. Duraklarda görme engelliler için hiçbir kolaylaştırıcı unsurun bulunmadığına da değinen Yıldız, “Günlük hayatta çok engelle karşılaşıyoruz. Evden dışarı çıktığımızda, otobüs durağına gittiğimizde bulunmuş olduğumuz otobüs durağında gelen otobüsü görmememiz, durakta bulunan vatandaşlardan gerekli yardımı görmememiz. Durak kalabalık olduğunda ’gelen otobüs kaç numara?’ diye soruyorum. ’Görmüyor musun?’ diyorlar, bastonumu gösterince de ’pardon’ diyorlar. Bazen otobüs duraklarında yolcu olmuyor, tek başıma kalıyorum. Tek başıma kaldığımda da otobüs şoförleri görmezden geliyor. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sarı çizgiler sorunlarımızı çözmedi” Sarı çizgilerle ilgili yanlış bir algının oluştuğuna ve çizgiler yüzünden birçok sorun yaşadıklarının altını çizen Adnan Yıldız, sarı çizgilerin gelişigüzel şekilde yapıldığına vurgu yaptı. Görme engellilerin hareket alanlarının önemli ölçüde kısıtlandığını sözlerine ekleyen Spor Kulübü Başkanı Yıldız, “Bizlerin rahat hareket edebileceği alanlar kısıtlı. Dışarıda, çarşıda, pazarda olsun kendi bireysel işlerimizi sürdürmek için sıkıntılar yaşıyoruz. Görme engelliler için yapılan sarı çizgiler caddenin bir noktasında oluyor bir noktasında olmuyor. Olan noktalarda da o çizgiyi rahat kullanamıyoruz. Sarı çizgiler ya ağaç kenarlarına yapılmış, ya çöp tenekelerinin kenarlarına yapılmış, esnaf sarı çizgilerin üzerine masalar yerleştirmiş, sarı çizgilerin üzerilerine araçlar park edilmiş oluyor. Bizler bu durumlardan çok sıkıntılar yaşıyoruz. Sarı çizgiler yapılmış ve sanki engellilerin sorunları çözülmüş gibi. Çizgiler yüzünden yaşadığımız sıkıntılar da oluyor. Mesela gitmek istediğim yolun üzerinde sarı çizgi var ama benim farklı bir yola geçmem gerekiyor. Vatandaş koluma giriyor ve arkadaşım senin sarı çizgin burası diyor. Sanki bizlerin o sarı çizgiler yürüme zorunluluğumuz varmış gibi algılanıyor” ifadelerini kullandı.

“Bazen dilenci muamelesi görüyoruz”

Günlük yaşamlarında fiziksel engellerden çok psikolojik engellerin ve duyarsızlığının yıkıcı etkiler oluşturduğunun üzerinde duran Adnan Yıldız, duyarsız bir vatandaşla yaşadığı anısını anlattı. Dilenci muamelesi ile karşılaştıklarını ileten Yıldız, “Girdiğimiz bazı yerlerde dükkan sahipleri bizi dilenci olarak görüyor. Avuç içimize 1-2 lira para sıkıştırıp bizleri zor durumda bırakmış oluyor. Bizler de vatandaşız, bizler de bir bireyiz. Pastanenin birine yemek yemeye gittim. Bahçeye girdiğimde kapıyı bulamadım ve bir vatandaş orada bana yardımcı olmadı. Orada teyzenin bir tanesi sanki yanı başına köpek gelmiş gibi hoşt hoşt yapıp beni itti. Günlük hayatımızda gerçek anlamda çok zorluklar yaşıyoruz” dedi.

“Motoruyla bana çarptı, kendisini haklı buldu”

Son olarak çoğu trafik lambasında ses sisteminin olmadığını ve sürücülerin duyarsız davrandığını belirten Adnan Yıldız, şu şekilde konuştu;

“Caddeden karşıya geçerken zorlanıyorum. Trafik lambalarında engellilere yönelik ses sistemleri yok. Bulunmuş olduğum yerde insanlar olmasa kırmızı ışıkta karşıya geçerken yaşadığım sıkıntıyı sizlerle yaşadım. Trafikte şoförlerin engellileri gördüğünde öncelik vermeleri bizler için çok önemli. Geçtiğimiz günlerde başıma bir olay geldi. Karşıdan karşıya geçerken elektrikli motor bana çarptı ve kendisini haklı buldu. Görmüyor musun gibi davrandı. Bu durumlarda da çok sıkıntı yaşıyoruz”.