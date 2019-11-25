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Görme engellilerin hayatı mobil uygulamayla kolaylaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

Görme engelliler, eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları sorunları bilgisayarları ve mobil cihazlarına indirecekleri uygulamayla aşabilecek - Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Taşgın: - "Görme engellilerin eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları problemlerin giderilmesi noktasında platform aracılığıyla önemli bir boşluğu dolduruyoruz"

ÖMER OLCAY - Görme engellilerin, eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları problemlere çözüm arayacakları platform hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Delegasyonu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) desteğiyle, Eğitimde Görme Engelliler Derneğince (EGED) kullanıma sunulan "Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu"nda görme engelliler, online olarak sorunlarını ilettikleri gören bireylerden anlık yardım alabilecek.

Kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli telefonlara özel tasarlanan mobil uygulama ile erişebileceği platforma, bilgisayar ortamında ise "engelsizdestek.org" adresinden ulaşabilecek.

Üyelik şartı isteyen uygulamada görme engellilerden engel durumlarını belirten belgeleri yüklemeleri de isteniyor.

Görme engelliler platformda ihtiyaç duydukları talebe ilişkin oluşturacağı ilana, yaşadığı ili, ihtiyaç duyduğu talebe karşılık verecek gönüllüde bulunması gereken özellikleri, faaliyetin hangi zaman aralıklarında gerçekleşeceğini ve özel ayrıntıları belirterek sorunlarına çözüm arayacak.

- Görme engellilerle gönüllüleri bir araya getiriyor

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformla erişebilirlik ihtiyacı duyan görme engelliler ile onlara destek vermek isteyen gönüllüleri buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Görme engellilerin eğitim hayatlarında el yazısından oluşan notlardan faydalanamadığını ifade eden Taşgın, "Biz görmediğimiz için bunları okuyamıyoruz. Böyle bir durumda ya bunun seslendirilmesi ya da 'Word' gibi dijital yazı programına dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer Üniversiteden destek alamıyorsa. Platformda ilan başvurusu açarak 'beş sayfalık bir ders notum var, seslendirecek ya da yazılı hale dönüştürecek birisine ihtiyaç duyuyorum.' diyecek. Gönüllü kişinin de destek olacağını belirttiği anda eşleşme başlamış oluyor." diye konuştu.

Herhangi bir sınava hazırlanmak isteyen görme engellilerin, platformdan faydalanabildiğini vurgulayan Taşgın, ders notlarını seslendirecek gönüllülere ulaşarak sorununa çözüm bulabileceğini kaydetti.

Eğitim ve istihdam olarak iki başlık altında platformu ele aldıklarını dile getiren Taşgın, şunları kaydetti:

"Örneğin bir görme engelli öğretmen arkadaşımız sınav kağıtlarını erişilebilir hale getirmek için destek isteyebilir ya da yazılı halde bulunan dokümanın seslendirilmesiyle ilgili istihdamda bir sorun yaşanırsa destek de bulunabilirler. Görme engelli aileler çocuklarının ders takibini yapma noktasında faydalanabilirler.

Görme engellilerin eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları problemlerin giderilmesi noktasında platform aracılığıyla önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Katkı sağlamak isteyen ciddi bir gönüllü kitlesi var. Bir ay önce hayata geçen sitemizde yaklaşık 200 üyemiz var."

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