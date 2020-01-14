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  4. Görme engellilerin neler yaşadığını anlamaya çalıştılar

Görme engellilerin neler yaşadığını anlamaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Manisa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 7-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında empati yürüyüşü gerçekleştirdi.

Manisa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 7-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında empati yürüyüşü gerçekleştirdi. Altı Nokta Körler Derneği ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte gözlerini bantla bağlayıp ellerine beyaz baston alan vatandaşlar yaklaşık 500 metre yürüyerek görme engellilerle empati yaptı.
Manisa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi üyeleri, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla empati yürüyüşü gerçekleştirdi. Görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatmak amacıyla engeli bulunmayan vatandaşların gözleri bantla kapatılarak beyaz bastonla yürümeleri sağlandı. Manisa Valiliği önünde toplanan ve gözleri bantla bağlanan vatandaşlar kaldırımda görme engelliler için tasarlanan özel yolda beyaz bastonlarıyla yürürken zorluk yaşadı. Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sona erdi.
Yürüyüş öncesi yaşadıkları sorunlarını anlatan Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan, “Beyaz baston bizim bu dünyadaki en büyük dostumuz. Bizle beyaz baston olmadan güvenli bir şekilde sokaklarda, otobüslerde hiçbir yerde hareket edemeyiz. Bu yüzden beyaz baston bizimle beraber, bizim gittiğimiz her yere bizden önce gider. Onun sayesinde biz bağımsız hareket edebiliriz. Toplumun sağlıklı kesimi beyaz bastonu gördüklerinde lütfen arkadaşlarımıza ihtiyaçları olup olmadığını sorsunlar. Maalesef henüz Türkiye erişilebilir bir yapıya erişmedi. Sokaklarda ve binalarda hareketlerimiz bastonumuzla bile olsa tam anlamıyla bağımsız değil" dedi.
Etkinliği düzenleyen Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ise şunları söyledi:
"Biz de bu haftayı kutlamak ve engellilere biraz da olsa dikkat çekmek adına böyle bir etkinlik düzenledik Manisa Kent Konseyi olarak. En büyük engel sevgisizliktir, en büyük engel kalplerdedir. Burada çok küçük de olsa onların yaşadıkları problemleri algılayabilirsek, anlayabilirsek ve bunları insanlara anlatabilirsek ne mutlu bize.”
Etkinlikte gözleri bantlanan ve elinde beyaz bastonla yürümeye çalışan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de şunları dile getirdi:
"Bu etkinliğe katılınca Allah’ın nimetinin farkına varıyoruz. Gerçekten çok zor. Bunu insanların yaşayarak hissetmesi lazım."
Etkinliğe Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan, dernek üyeleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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