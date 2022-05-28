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Görme kaybı yaşayabilirsiniz! Göz kaşıntınız varsa…

28.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz en hassas organlarımız arasında yer alıyor. Gözlerimiz en ufak şeyden alerji olabiliyor. Gözlerdeki alerjilerin önemsiz görülüp göz ardı edilmesi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Görme kaybına dahi yol açabilen alerjiler meydan geldiğinde mutlaka doktora görünmek gerekiyor.

Görme kaybı yaşayabilirsiniz! Göz kaşıntınız varsa…

Bahar ayları geldiğinde alerjiler artmaya başlıyor. Alerjiler genellikle burun akıntısı ve tıkanıklık olarak görülse de gözlerde de kızarma, kaşınma meydana gelebiliyor. Özellikle çocuklarda yaşanan alerjilerin göz ardı edilmemesi mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Prof. Dr. Altıparmak, bahar aylarında açan çiçeklerden doğaya yayılan polenlerin insanlara da ulaştığını ve bahar alerjisinin çok yaygın olduğunu söyledi.

ALERJİ ASTIMA NEDEN OLABİLİR

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Prof. Dr. Altıparmak, “Alerji bazı hastalarda solunum güçlüğü, hatta astıma neden olabilir. Bazı hastalarda ise gözlerde kaşınma ve sulanma şikayetlerine neden olur. Gözde bahar alerjisi olan hastalar, bu mevsimin geldiğini hemen hissederler. Gözlerde kaşınma, kızarma, sulanma en tipik bulgulardır” dedi.

AĞIR GEÇEN ALERJİLERE DİKKAT

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Özellikle daha küçük çocuklarda bahar alerjisinin daha ağır ve zor geçebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Altıparmak, “Aileler çocuklarının gözlerinde beyaz tabaka (sklera) ile saydam tabaka (kornea) birleşiminde kızarıklık ve kabarıklıklar görebilirler. Bu ağır geçen alerjinin bir bulgusudur” diye konuştu.

SIK KAŞINMA GÖZ ŞEKLİNİN BOZULMASINA NEDEN OLABİLİR

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Gözde bahar alerjisi olan çocukların mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Altıparmak, gözlerin sık ve şiddetli bir şekilde kaşınmasının zaman içinde saydam tabakayı oluşturan kolajen liflerin güçsüzleşmesine ve şeklinin bozulmasına neden olabileceğini ifade etti.

AİLEDE BU HASTALIK OLMASA BİLE ORTAYA ÇIKABİLİR

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Prof. Dr. Altıparmak, “Böyle bir değişikliğe uğrayan saydam tabaka normalde cami kubbesi gibi olan yapısını kaybeder ve sivrileşmeye ve koni şeklini almaya başlar. Buna keratokonus hastalığı adı verilir. Gözde bahar alerjisi keratokonus hastalığı için en önemli risk faktörlerinden biridir. Ailesinde hiç keratokonus hastası olmayan bir çocukta şiddetli kaşıma nedeniyle keratokonus hastalığı meydana gelebilir” dedi.

GÖRME KAYBIYLA SONUÇLANABİLİR

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Prof. Dr. Altıparmak, 'keratokonus' hastalığının her ne kadar ışın tedavisi (Cornea cross-linking) ile durdurulabilen, sert veya hibrit lenslerle tedavi edilebilen bir hastalık olsa da görme kaybı ile sonuçlanabileceğine işaret ederek, “Çocuğunuzda veya sizde gözlerde bahar alerjisi varsa damlalarla tedavisi mümkündür. Bu amaçla anti-histaminik ve kortizonlu damlalar yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda kortizonlu damlaların olası yan etkilerinden kaçınmamızı sağlayan ve bağışıklık sistemini daha güvenli şekilde baskılayabilen damlalar da mevcuttur” ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Altıparmak, basit gibi görülen bahar alerjisinin ciddi bir görme kaybına dönüşmemesi için alerjiye karşı en başından önlem almak gerektiğini vurguladı.

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