HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?

Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.05.2020 12:29 | Son Güncelleme

Lazer göz ameliyatında başarı oranının teknolojiye bağlı olarak her geçen gün daha da arttığını söyleyen uzmanlar, lazer uygulamalarının miyop, hipermetrop ve astigmatizmanın düzeltilmesinde kullanıldığını belirtti. “Bu tedaviler her hastaya uygulanmaz. Öncelikle hangi hastaya uygulanmaması gerektiği belirlenmeli' diyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, lazer göz ameliyatı ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?

“Kornea yapısı ince, düzensiz, dejeneratif kornea hastalığı olan, korneasında skar olan hastalara, kırma kusuru dışında herhangi bir göz hastalığı olan hastalara, göz kırma kusuru hala değişken olan ve belli bir yaşın altında olan hastalara lazer uygulanmamalı” açıklamasında bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, lazer tedavisine ilişkin soruları yanıtladı.

Lazer teknolojisi ne zamandan beri var?

Göz kusurlarının düzeltilmesine yönelik denemeler aslında 1800’lü yılların sonunda, günümüzdeki lazer uygulamaları ise 1980 yılının ilk yarısında uygulanmaya başladı. Ancak teknoloji giderek gelişti; başlangıçta kullanılan teknolojiler ile günümüzde kullanılanlar arasında büyük farklar var. Gelişen teknolojiyle beraber başarı oranları her geçen gün artıyor, komplikasyon oranı ise azalıyor.

Hangi göz kusurlarında uygulanır?

Lazer uygulamaları miyop, hipermetrop ve astigmatizmanın düzeltilmesinde kullanılıyor.

Herkese uygulanır mı? Uygulanmayan durumlar var mı?

Bu tedaviler her hastaya uygulanmaz. Kornea yapısı ince, düzensiz, dejeneratif kornea hastalığı olan, korneasında skar olan, kırma kusuru dışında herhangi bir göz hastalığı olan hastalara (üveit, glokom, retina patolojileri vs), göz kırma kusuru hala değişken olan ve belli bir yaşın altında olan hastalara lazer uygulanmamalı.

Tedavi ne kadar başarılı?

Eğer uygun hasta seçilip uygulanırsa başarı oranı oldukça yüksek.

Yöntem nasıl işliyor?

Yöntemin uygulanışı uzun değil, ancak uygulamaya geçmeden önce ayrıntılı göz muayenesi ile uygunluk veya uygunsuzluk test edilmeli.

İşlem sonrası hastaların dikkat etmesi gerekenler var mı? Ne zaman normal hayatlarına dönerler?

Ameliyatın türüne göre 1 gün ile 1 hafta arasında normal rutine dönülebilir. Ameliyattan sonra bütün göz ameliyatlarında olduğu gibi hijyene dikkat edilmeli, özellikle flepli yapılan lazer operasyonlarından (lasik) sonra gözleri ovalamamak, kaşımamak gerekir. Görme düzelmesi ise yine ameliyatın yöntemine göre değişir. Lasik operasyonundan sonra ertesi gün iyi bir görme sağlanabilirken PRK yöntemiyle yapılan operasyonlardan sonra görmenin düzelmesi 1 hafta ile birkaç ay arasında zaman alabilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de KKKA ortaya çıktı

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

'Koronavirüs bulaşma riskine karşı klimayı değil, pencereleri açın'

Uyarılar peş peşe geliyor! Ne iş yerinde, ne de evde açın!

Dr. Murat Balanlı'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

Uzmanından dikkat çeken koronavirüs uyarısı

Yalancı koronavirüse karşı bu önerilere dikkat

Yalancı koronavirüse karşı 8 öneri

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal koronavirüs aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK koronavirüs aşısı için tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.