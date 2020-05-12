Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?

“Kornea yapısı ince, düzensiz, dejeneratif kornea hastalığı olan, korneasında skar olan hastalara, kırma kusuru dışında herhangi bir göz hastalığı olan hastalara, göz kırma kusuru hala değişken olan ve belli bir yaşın altında olan hastalara lazer uygulanmamalı” açıklamasında bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, lazer tedavisine ilişkin soruları yanıtladı.
Göz kusurlarının düzeltilmesine yönelik denemeler aslında 1800’lü yılların sonunda, günümüzdeki lazer uygulamaları ise 1980 yılının ilk yarısında uygulanmaya başladı. Ancak teknoloji giderek gelişti; başlangıçta kullanılan teknolojiler ile günümüzde kullanılanlar arasında büyük farklar var. Gelişen teknolojiyle beraber başarı oranları her geçen gün artıyor, komplikasyon oranı ise azalıyor.
Lazer uygulamaları miyop, hipermetrop ve astigmatizmanın düzeltilmesinde kullanılıyor.
Bu tedaviler her hastaya uygulanmaz. Kornea yapısı ince, düzensiz, dejeneratif kornea hastalığı olan, korneasında skar olan, kırma kusuru dışında herhangi bir göz hastalığı olan hastalara (üveit, glokom, retina patolojileri vs), göz kırma kusuru hala değişken olan ve belli bir yaşın altında olan hastalara lazer uygulanmamalı.
Eğer uygun hasta seçilip uygulanırsa başarı oranı oldukça yüksek.
Yöntemin uygulanışı uzun değil, ancak uygulamaya geçmeden önce ayrıntılı göz muayenesi ile uygunluk veya uygunsuzluk test edilmeli.
Ameliyatın türüne göre 1 gün ile 1 hafta arasında normal rutine dönülebilir. Ameliyattan sonra bütün göz ameliyatlarında olduğu gibi hijyene dikkat edilmeli, özellikle flepli yapılan lazer operasyonlarından (lasik) sonra gözleri ovalamamak, kaşımamak gerekir. Görme düzelmesi ise yine ameliyatın yöntemine göre değişir. Lasik operasyonundan sonra ertesi gün iyi bir görme sağlanabilirken PRK yöntemiyle yapılan operasyonlardan sonra görmenin düzelmesi 1 hafta ile birkaç ay arasında zaman alabilir.
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