Görme kusurunda lazer ameliyatta başarı oranı ne kadar?

“Kornea yapısı ince, düzensiz, dejeneratif kornea hastalığı olan, korneasında skar olan hastalara, kırma kusuru dışında herhangi bir göz hastalığı olan hastalara, göz kırma kusuru hala değişken olan ve belli bir yaşın altında olan hastalara lazer uygulanmamalı” açıklamasında bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, lazer tedavisine ilişkin soruları yanıtladı.

Lazer teknolojisi ne zamandan beri var?

Göz kusurlarının düzeltilmesine yönelik denemeler aslında 1800’lü yılların sonunda, günümüzdeki lazer uygulamaları ise 1980 yılının ilk yarısında uygulanmaya başladı. Ancak teknoloji giderek gelişti; başlangıçta kullanılan teknolojiler ile günümüzde kullanılanlar arasında büyük farklar var. Gelişen teknolojiyle beraber başarı oranları her geçen gün artıyor, komplikasyon oranı ise azalıyor.

Hangi göz kusurlarında uygulanır?

Lazer uygulamaları miyop, hipermetrop ve astigmatizmanın düzeltilmesinde kullanılıyor.

Herkese uygulanır mı? Uygulanmayan durumlar var mı?

Bu tedaviler her hastaya uygulanmaz. Kornea yapısı ince, düzensiz, dejeneratif kornea hastalığı olan, korneasında skar olan, kırma kusuru dışında herhangi bir göz hastalığı olan hastalara (üveit, glokom, retina patolojileri vs), göz kırma kusuru hala değişken olan ve belli bir yaşın altında olan hastalara lazer uygulanmamalı.