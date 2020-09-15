Görme problemine akıllı mercekler çözüm oluyor

Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, akıllı merceklerin temel olarak yaşlı, erişkin grup ve yakın görme bozukluğu olan hastalarda, yakın görme kusurunu düzeltmek için tasarlanmış ileri teknoloji mercekler olduğunu belirtti. Daha çok katarakt ameliyatıyla tek odaklı mercekleri taktıktan sonra hastaların uzak net bir görüş yakaladıklarını ifade eden Op. Dr. Yavuz Özpınar, “Orta ve yakın mesafede, kitap okuma mesafesinde, bilgisayar mesafesinde, masa başı çalışanlarının yakın mesafede tekrardan bir gözlük kullanımı ihtiyacı doğuyordu. Uzun yıllardır bu hem hastalar için hem de göz hekimleri için bir problemdi. Yeni tasarlanan göz içi mercekleri, trifokal merceklerle halk arasında akıllı mercekler olarak bilinen merceklerle artık yakın görme problemine bir çözüm sunmuş oluyoruz. Peki akıllı mercek sadece katarakt olan hastalarda mı uygulanır? Hayır. Akıllı merceği biz, katarakt olan hastalarda uygulayabiliyoruz. Fakat 40 yaşı geçmiş, yakın görme problemi olan, uzak-yakın gözlükler kullanan tüm hastalarımız akıllı mercek için birer adaydır” dedi.