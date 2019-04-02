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Görme sorunu yaşayan Mert için 3D teknolojisiyle gözlük üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Goldenhar sendromu nedeniyle doğumdan itibaren görme sorunu bulunan, yüz yapısından dolayı standart gözlük kullanamayan 5 yaşındaki Mert Tanrıkulu için tasarlanan gözlük, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde 3D teknolojisi kullanılarak yapıldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Goldenhar sendromu nedeniyle doğuştan itibaren görme sorunu bulunan, yüz yapısından dolayı standart gözlük kullanamayan 5 yaşındaki Mert Tanrıkulu için 3D Teknolojisi kullanılarak özel gözlük üretildi.

Antalya'da yaşayan Mert Tanrıkulu, Goldendar Sendromu nedeniyle doğumundan itibaren görme problemi yaşıyor. Mert'in bir kulağı da olmadığı için standart gözlükler yüz yapısına uymuyor.

Bu kapsamda özel bir gözlük firması, Mert için gözlük tasarladı. Çalışmaya, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) de destek oldu.

Mert için ilk olarak üç boyutlu yüz taraması yapıldı. Ardından yüzüne özel bir gözlük tasarımı geliştirildi. Tamamlanan tasarım ALUTEAM'de bulunan laboratuvarlarda Seçici Lazer Sinterleme teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi.

Yapılan özel tasarım sayesinde Mert yeni gözlüğüne kavuştu.

ALUTEAM Tasarım ve Üretim Koordinatörü Cemal İrfan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kendilerine sosyal sorumluluk amacıyla geldiğini dile getirerek, ''Biz de kurum olarak bu sürece dahil olduk. Ahmet Berberoğlu, yüz taramasını yapıp bize gönderdi. Bizde onu endüstriyel yazıcılarla ürettik. Birebir, kaliteli ürün çıkardık. Biz bunu üç boyutlu yazıcı teknolojisinden faydalanarak yaptık. Mert, yapılan gözlüğü artık takabiliyor.'' dedi.

Antalya'da yaşayan Mert'in babası Celal Tanrıkulu ise oğlunun doğumundan itibaren görme sorunu yaşadığını belirterek, ''Milyonda bir görülen bir hastalığa sahip oğlum. Oğlumun bir gözü hiç görmüyor, bir kulağı da yok. Bundan dolayı standart gözlükler yüz yapısına uymuyordu, düşüyordu. Bu kapsamda böyle bir gözlük yapıldı. Artık gözlükleri düşmeyecek ve bu sorunu yaşamayacak.'' ifadelerini kullandı.

-Goldenhar Sendromu

Doğuştan gelen ve nadir görülen bir hastalık olan Goldenhar Sendromu, işitme, görme sorunlarına, omurga kusurlarına yol açıyor. Kişiye göre farklı seyreden Goldenhar Sendromu'nun tedavisindeki her sorun uzman kişilerle birlikte yol alınarak sürdürülüyor.

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3D teknolojisi Goldendar Sendromu gözlük

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