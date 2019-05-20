Görmez: ’Uygur, halkı rakamlarla aldatıyor’

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un belediyede çalışan personel sayısıyla ilgili olarak afiş hazırlayıp belediye binasına asmasına tepki gösteren eski başkan Adnan Yaşar Görmez’den açıklama geldi.

İsmail Uygur’un halkın aklıyla alay edercesine davrandığını ve bundan adeta keyif aldığını ifade eden önceki Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Belediyenin faaliyet raporları ortada. Uygur dönemindeki 2013 yılı faaliyet raporunda Torbalı Belediyesinin 673 personeli bulunduğu yazılı. Sayın Uygur, 50 kişiyi de 2014 seçimleri hemen öncesinde işe aldı. Ben 2014’te belediyeyi devraldığımda toplam 673 personel vardı. Taşeron yasasından kaynaklanan toplu işçi geçişiyle birlikte bugün Torbalı Belediyesinin toplam personel sayısı; 91 memur, 48 sözleşmeli, 37 daimi işçi, 2 geçici işçi, 611 belediye şirketinde görünen işçi olmak üzere toplam 789 kişidir” dedi.

İsmail Uygur’un bu rakamları abartılı göstererek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini bunun da ayrıca bir suç teşkil ettiğini vurgulayan Görmez, “Kayıtlara geçmiş resmi veriler ortadayken bu tiyatroya bir son verin. ’453 çalışan ile bıraktığım belediyeyi Görmez’den 1446 çalışan ile devraldım’ iddiası tıpkı Torbalı Belediyesinin 170 milyonluk borcu bulunduğu gibi tamamen mesnetsizdir, uydurmadır, halkın aklıyla dalga geçmektir” dedi.