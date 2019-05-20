HABER

Görmez: ’Uygur, halkı rakamlarla aldatıyor’

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un belediyede çalışan personel sayısıyla ilgili olarak afiş hazırlayıp belediye binasına asmasına tepki gösteren eski başkan Adnan Yaşar Görmez’den açıklama geldi.İsmail Uygur’un halkın aklıyla alay edercesine davrandığını ve bundan adeta keyif aldığını ifade eden önceki Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Belediyenin faaliyet raporları ortada.

Görmez: ’Uygur, halkı rakamlarla aldatıyor’

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un belediyede çalışan personel sayısıyla ilgili olarak afiş hazırlayıp belediye binasına asmasına tepki gösteren eski başkan Adnan Yaşar Görmez’den açıklama geldi.
İsmail Uygur’un halkın aklıyla alay edercesine davrandığını ve bundan adeta keyif aldığını ifade eden önceki Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Belediyenin faaliyet raporları ortada. Uygur dönemindeki 2013 yılı faaliyet raporunda Torbalı Belediyesinin 673 personeli bulunduğu yazılı. Sayın Uygur, 50 kişiyi de 2014 seçimleri hemen öncesinde işe aldı. Ben 2014’te belediyeyi devraldığımda toplam 673 personel vardı. Taşeron yasasından kaynaklanan toplu işçi geçişiyle birlikte bugün Torbalı Belediyesinin toplam personel sayısı; 91 memur, 48 sözleşmeli, 37 daimi işçi, 2 geçici işçi, 611 belediye şirketinde görünen işçi olmak üzere toplam 789 kişidir” dedi.
İsmail Uygur’un bu rakamları abartılı göstererek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini bunun da ayrıca bir suç teşkil ettiğini vurgulayan Görmez, “Kayıtlara geçmiş resmi veriler ortadayken bu tiyatroya bir son verin. ’453 çalışan ile bıraktığım belediyeyi Görmez’den 1446 çalışan ile devraldım’ iddiası tıpkı Torbalı Belediyesinin 170 milyonluk borcu bulunduğu gibi tamamen mesnetsizdir, uydurmadır, halkın aklıyla dalga geçmektir” dedi.

“Amaçlarını biliyoruz"
İsmail Uygur’un kamuoyunu aldatma operasyonuyla neyi amaçladıklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Görmez, “Bu kuyruklu yalanların ardında yatanlar belli. Gerçekleştireceği tek bir projesi, Torbalı’mıza dair hiçbir hedefi olmayan İsmail Uygur, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşlara karşı ’borcum var’ bahanesi oluşturuyor. Ayrıca Torbalı Belediyesinde asgari ücretle çalışan, zor koşullarda geçinen işçi kardeşlerimizin sayısını 3 misli abartarak ve kendilerine ’bankamatik işçisi’ iftirası atarak onları toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya soyunuyor. İşten çıkarmalar için zemin oluşturuyor." diye konuştu.

Görmez: ’Uygur, halkı rakamlarla aldatıyor’

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında 100 bin fidan toprakla buluştuMilli Mücadele'nin 100'üncü yılında 100 bin fidan toprakla buluştu
Hızlı tren inşaatı sırasında lahit bulunduHızlı tren inşaatı sırasında lahit bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.