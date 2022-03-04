Görmezden geliniyor ama küf, bakteri, mantar yuvası! Evinizi ne sıklıkta ve nasıl temizlemeniz gerekiyor?

Havaya düşen birinci cemre 19-20 Şubat'ta, suya düşen ikinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde düşmüştü. Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Havalar ısınmaya başlarken birçok kişi bahar temizliği için kolları sıvamaya başladı. Derinlemesine temizlik yapmak için havanın biraz daha ısınmasını bekliyor olabilirsiniz. Ev temizliği için tabii ki baharı beklememelisiniz. Her evin düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. İşte kanepeden kapı kollarına kadar evinizin her yerini ne sıklıkta temizlemeniz gerektiği ideal temizlik planı.

OTURMA ODASI

Kanepe ve sandalyeler: İki haftada bir, her yıl derinlemesine temizlik

Üzerinde çok fazla zaman geçirdiğimiz kanepe ve sandalyeler hızla bakteri ve kalıntılar için üreme alanı haline gelir. Minderler arasında kırıntı, kir ve toz birikebilir ve bakterilerin büyümesine neden olabilir.

MUTFAK

Buzdolabı: Üç ayda bir

Buzdolabınızı temiz ve bakterilerden uzak tutmak, gıda zehirlenmesi ve küf oluşumuna neden olabilecek bakteri oluşumunu azaltmanın en kolay yoludur. Buzdolabını her hafta temiz nemli bezle silmenin yanı sıra üç ayda bir derinlemesine temizlemek gerekiyor.

Fırın: Ayda bir

Fırın temizliği genelde gözde büyür. Ufak parçaların özenle temizlenmesi biraz vakit alabilir. Fırını kolay bir şekilde temizlemek istiyorsanız her kullanımdan sonra mutlaka silmelisiniz. Korkunç bir şekilde yağ birikiminin önüne geçmek için fırınınızı temiz tutmalısınız. Ancak, ayda bir derinlemesine temizlik yapmayı ihmal etmemelisiniz. Fırınınızı bir süredir temizlemediyseniz, fırına bir kase su koyun ve buhar kurumuş yağı gevşeterek temizlemeyi kolaylaştıracağından, yaklaşık 20 dakika yüksekte derecede fırını çalıştırın. Elinizi yakmayacak bir sıcaklığa ulaştığında kolaylıkla lekeleri çıkarabileceğinizi göreceksiniz.

Çamaşır makinesi: Her hafta

Çamaşır makinesinin üstü, altı tüm köşelerine toz birikir. Bu da çamaşır makinesinin daha çabuk bozulmasına neden olur. Çamaşır makinesinin zarar görmemesi için özellikle kapak kısmını ve her tarafını her hafta silmeniz ve en az ayda bir arkasını ve altını süpürmeniz önerilir.

Çöp kutusu: Her hafta

En tertipli düzenli evlerde bile çöp atarken bazen çöpler çöp kutusunun dışına düşebilir. Çöp kutusuna atılan yiyecekler kenardan akabilir ve bunlar zamanla birikebilir. Fark etmeden küflenmeye başlayan yiyecekler kötü koku yayar ve üretilen bakteriler nedeniyle sağlık açısından risk oluşturabilir. Çöp kutusunu sık sık sabunlu bez ve ılık suyla silmeli ve her hafta dezenfektanla silmelisiniz.

Süngerler: Birkaç günde bir

Süngerler evdeki bakteri yuvalarıdır. Çevre dostu olmayan süngerleri birkaç günde bir değiştirmeniz sağlığınız için en doğru olan yoldur. Veya makinede yıkanabilen diğer süngerlere göre daha pahalı olan süngerlere geçmeyi deneyebilirsiniz.

BANYO VE TUVALET TEMİZLİĞİ

Banyo Tuvalet: Her gün silin, haftada bir derinlemesine temizleyin

Haftada bir kez derinlemesine temizlik bakteri ve mikropları uzak tutmak için yeterlidir, ancak çok sayıda insanla yaşıyorsanız bu sayıyı artırmayı düşünebilirsiniz. Özellikle klozet ve klozet etrafını, tuvaletin ışığını açan düğme ve kapı kollarını antibakteriyel mendil veya dezenfektan spreyle her gün silmelisiniz. Tuvaleti derinlemesine temizlemek için klozet kenarının altına ve tüm kâsenin etrafına klozet temizleyicisi veya çamaşır suyu dökün ve 15 dakika bekletin. Ardından bir fırça kullanın ve lekeleri ovalayarak temizleyin.

Duşakabin – Her hafta

Duşakabin veya duş perdesi düzenli olarak temizlenmeli. Genellikle temizliği geri plana atılan duşakabinlerin temiz kalması banyonun temizliği açısından oldukça önemlidir. Banyo veya duş temiz olsa bile, sudaki nemden kaynaklandığı için duş ve banyolardan sonra küf oluşması muhtemeldir. Düzenli temizlik bakterileri ve alerjenleri önler.

Banyo paspasları – Her hafta

Nemli bırakılan banyo paspasları, sağlığınız için inanılmaz derecede tehlikeli olabilecek küf geliştirebilir. Yalnızca banyodan veya duştan yeni çıktığınızda banyo paspaslarına bassanız da banyo paspasları bakteri ve mikroplar için üreme alanıdır. Banyo paspasları bazı durumlarda küf, bakteri ve mantar oluşumuna neden olabilir. Haftada bir kez yıkamak onları temiz ve hijyenik tutmaya yardımcı olacaktır.

YATAK ODALARI

Nevresim: İki haftada bir

Temiz olmayan çarşaflar, genellikle cildinizdeki yağın ve hatta uyurken tükürüğün ürettiği bakterilerle dolu olabilir. Ölü deri hücreleri de gece boyunca dökülür ve çarşaflarda da birikebilir. En az iki haftada bir nevresim değiştirmeniz yatağınızın daha hijyen kalmasını sağlar. Bu, yalnızca yatağınızı hijyenik tutmakla kalmaz, aynı zamanda akneye meyilli cildi iyileştirmeye ve kepek oluşumunu önlemeye de yardımcı olabilir.

Kapı kolları ve ışık anahtarları: Her hafta

Bütün kapı kolları ve ışık düğmelerinin bakterileri öldürmeye yardımcı olmak için iki haftada bir dezenfektanla hızlı bir şekilde silinmesi gerekiyor. Ancak, mutfaklara, banyolara veya ön ve arka kapılara açılan kapı kolları ve diğerlerinden daha fazla kullanılan ışık anahtarları, haftada bir gibi daha sık temizlik gerektirecektir.



