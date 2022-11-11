Görmezden gelmeyin: Tehlikeli hastalığın ilk belirtilerinden! Uzuv kaybına neden olabilir

Toplumda birçok insan yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor. İlerleyen yüksek tansiyon kalp krizi ve felç riskinin artmasına sebep olabiliyor. Periferik arter hastalığı (PAD), yüksek kolesterolün ilk göze çarpan belirtilerinden biri olarak kabul edilir. Durum, tedavi edilmezse uzuv kaybı riskini önemli ölçüde artırabilir.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI NEDİR?

Kalbi besleyen damarlar dışındaki tüm atardamarlarda daralma ve tıkanmalara yol açan duruma periferik arter hastalığı denir. Örneğin kol, bacak, beyin ve iç organları besleyen damarların duvarında ateroskleroz denilen plaklar oluşarak daralma ve tıkanma yaratır. Bunun sonucunda bu damarların beslediği organlara kan ulaşamaz ve organ sağlıklı beslenemez.

ZAYIF DOLAŞIM HAKKINDA UYARI VEREBİLİYOR

Ayak tırnaklarında gelişen tırnak mantarlar periferik arter hastalığı hakkında uyarı verebilmektedir. Durum, büyümeyi etkileyen tırnak plağının bir bozukluğudur. Tırnak plağının opak, sarı-kahverengi kalınlaşmasını içerir, bu giderek uzar ve kavisli hale gelir. Mantar diyabet ve ayak travması ile yakından bağlantılıdır, ancak diğer PAH belirtileri eşlik ederse zayıf dolaşımı işaret edebilir.

AĞRILI BACAK KRAMPLARINA DİKKAT

Hopkins Medicine şöyle açıklıyor: “Periferik damar hastalığı teşhisi konan kişilerin yaklaşık yarısı semptomsuzdur. Semptomları olanlar için en yaygın ilk semptom, egzersizle ortaya çıkan ve istirahatle geçen ağrılı bacak kramplarıdır (aralıklı topallama). Dinlenme sırasında kaslar daha az kan akışına ihtiyaç duyar, bu nedenle ağrı kaybolur. Tıkanmış veya daralmış arterlerin konumuna bağlı olarak bir veya iki bacakta da oluşabilir."

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Periferik arter hastalığı damar duvarında yıllar içerisinde sigara, kolesterol vb. faktörlere bağlı olarak gelişen plakların yarattığı damar sertliği (ateroskleroz) sonucunda oluşur. Ayrıca damarların pıhtı ile tıkanması durumunda da ani gelişen beslenme bozukluğu görülür ve periferik arter hastalığı meydana gelebilir.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI BELİRTİLERİ