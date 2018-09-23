Çizer, GÖRSAV'ın 1990 yılında kurulmasına rağmen yeterince tanınmadığına işaret ederek, "Şişli Belediyesi'nin sanat galerisi de vakıf olarak bizi yönlendiriyor ve yönetiyor olması, bizim de galeri de sergiler hazırlıyor olmamız Şişli Belediyesi ile ortak bir ses getirme niteliğine dönüştü." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan GÖRSAV Başkanı Levent Çizer, sanatçıları ve eserleri daha görünür hale getirmek ve uluslararası alanda da tanıtmak istediklerini amaçlayarak Contemporary Istanbul'a katıldıklarını söyledi.

Şişli Belediyesi'nin destekleriyle "13. Contemporary Istanbul"da bu yıl ilk kez yer alan GÖRSAV, fuarda Türk sanatının önde gelen isimlerinden Figen Batı, Bubi, Hüsamettin Koçan, Erdinç Bakla ve Devrim Erbil'in eserlerinden oluşan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL (AA) - Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV), Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren "13. Contemporary Istanbul"a katıldı.

- "Bu sene fuara yoğun bir ilgi var"

Sanatçı Figen Batı ise fuara 2 eseri ile katıldığını dile getirerek, Contemporary Istanbul'un sanat ve sanatçılar için çok değerli bir mecra olduğunun altını çizdi.

Bir sanatçı olarak böyle bir organizasyonda yer almaktan gururlu olduğunu ifade eden Batı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene fuara yoğun bir ilgi var. Bir sanatçı olarak kendi eserimin de beğeni alması beni çok onurlandırdı. Tabii ki bizim sanat yolculuğumuz zor bir yolculuk. Sabır ve özveri istiyor. Burada beğenilmek, görünmek bizi çok memnun etti ve yolumuza devam etme gücü verdi."

