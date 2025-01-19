Görsel şölen! Hatay'da mercek bulutları oluştu, hortumu andıran görüntüsü dikkatleri üzerine çekti

Hatay Samandağ ilçesinde öğle saatleriyle birlikte gökyüzünde hortuma benzerliğiyle dikkat çeken bir bulut kütlesi görüldü.

Vatandaşların ilgisini çeken bulutun, güçlü hava akımlarının dağ ve tepe gibi bir engelle karşılaştığında oluşan mercek bulutu olduğu anlaşıldı.

Mercek bulutları, izleyenlere görsel şölen sundu.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Mercek bulutu, atmosferdeki özel bir bulut türüdür ve genellikle dağların ya da tepelerin üzerinde oluşur. Teknik adı lentiküler bulut (lenticulares) olan bu bulutlar, sabit bir mercek ya da UFO şekline benzerler ve aerodinamik bir görünüme sahiptirler. Mercek bulutları, genellikle şu şekilde oluşur: