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  4. Görsel şölen! Hatay'da mercek bulutları oluştu, hortumu andıran görüntüsü dikkatleri üzerine çekti

Görsel şölen! Hatay'da mercek bulutları oluştu, hortumu andıran görüntüsü dikkatleri üzerine çekti

19.01.2025 10:14
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19.01.2025 10:14
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Hatay'da hortumu andıran görüntüsüyle dikkat çeken mercek bulutları görüldü. Bulutlar, izleyenlere görsel şölen sundu.

Hatay Samandağ ilçesinde öğle saatleriyle birlikte gökyüzünde hortuma benzerliğiyle dikkat çeken bir bulut kütlesi görüldü.

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Vatandaşların ilgisini çeken bulutun, güçlü hava akımlarının dağ ve tepe gibi bir engelle karşılaştığında oluşan mercek bulutu olduğu anlaşıldı.

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Mercek bulutları, izleyenlere görsel şölen sundu.

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MERCEK BULUTU NEDİR?

Mercek bulutu, atmosferdeki özel bir bulut türüdür ve genellikle dağların ya da tepelerin üzerinde oluşur. Teknik adı lentiküler bulut (lenticulares) olan bu bulutlar, sabit bir mercek ya da UFO şekline benzerler ve aerodinamik bir görünüme sahiptirler. Mercek bulutları, genellikle şu şekilde oluşur:

  • Rüzgar, bir dağın veya engelin üzerinden geçerken yükselir ve dağın arka tarafında dalgalı bir hava akışı oluşturur.
  • Eğer bu yükselen hava, nemli ve yeterince soğuksa, yoğunlaşarak bir bulut oluşturur.

  • Havanın sabit bir dalga hareketi içinde olması, bu bulutun durağan ve şekil itibarıyla düzgün görünmesine neden olur.

    (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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