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Görüldüğü an doktora gitmek gerekiyor! Yüzde 40 ölüm riski taşıyor

13.06.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının korkulu rüyası olan keneler açık havada sosyalleşme konusunda gerginlik yaratabiliyor. Görülme oranı giderek artan keneler hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar keneyi gördüğünüz an doktora gitmeniz gerektiğini belirtiyor.

Görüldüğü an doktora gitmek gerekiyor! Yüzde 40 ölüm riski taşıyor

Havalar ısındıkça kapalı alanlarda vakit geçirmek istemeyen kişiler park, bahçe ve sahillerin yolunu tutuyor. Açık alanlarda göremediğimiz keneler vücudumuza yapışarak riskli durumlara sebep olabiliyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hayvanlarda ölümcül sonuçlar doğurmasa da insanlarda %40'a varan ölüm oranları görülebiliyor. Havaların ısınmasıyla artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında uyarılar veriliyor.

KENE BESLENDİKÇE BÜYÜMEYE BAŞLIYOR

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TRT Haber'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenenin fark edildiği anda doktora gidilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İlk başta çok küçük bir şekilde tutuluyor ama kene beslendikçe siyah bir ben gibi büyüyor, fark edilebilir, ele gelebilir hale geliyor. O yüzden kene görüldüğü anda doktora gidilmesi ve bunu mutlaka çıkartılması gerekiyor."

MUTLAKA SAĞLIK KURULUŞLARI TARAFINDAN ÇIKARTILMALI

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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin tedavisi bulunmuyor. Hastalığa karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Kenenin fark edildiği anda çıkarılmasıyla hastanın kötüye gidişinin engellenebileceğini vurguladı. Uzmanlar, kenenin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkarılması gerektiğini vurguluyor.

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