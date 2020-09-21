Görülmemiş olay! Saldırganı kaputunun üzerinde emniyete götürdü

İlginç olay; Orhangazi İznik karayolunda yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk annesi olan Yasemin Erdem kendisine ait 16 AGY 414 plakalı otomobili ile Orhangazi’ye bağlı Üreğil köyünden Orhangazi şehir merkezine gelmek için yola çıktı. Güzergah üzerinde önüne aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Yasemin Erdem köpeğin geçmesinden sonra yoluna devam etti. Yasemin Erdem’in son anda çarpmaktan kurtulduğu köpeğe karşı yönden gelen ve Osman T.(20) idaresindeki bir başka otomobil çarptı. Olaydan Yasemin Erdem'i sorumlu tutan Osman T. içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu otomobili ile Yasemin Erdem'in peşine düştü. Erdem'in kullandığı otomobili uzun süre takip eden Osman T., Orhangazi-İznik yolu otoban köprüsü altındaki trafik ışıklarında önünü kesti.

Camları ve arabayı tekmeleyip yumruklayan Osman T. aracın kaputuna çıktı. Can havli ile aracı hareket ettiren Yasemin Erdem, 20 yaşındaki genç adamı kaputun üzerinde 2 kilometre ilerideki Emniyet Müdürlüğü önüne kadar götürdü. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında hakarete de uğrayan Yasemin Erdem şahıslardan şikayetçi oldu. Polis, Osman T., Mustafa T ve Mahmut T.’yi emniyet müdürlüğü binası içine aldı. Burada ifadeleri alınan şahıslar serbest kalırken, Yasemin Erdem şikayetçi oldu.