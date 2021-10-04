Görümce nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filminin oyuncuları kimler?

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden biri olan Görümce filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. Görümce filminde, kardeşine aşırı düşkün olan Yeliz'in kardeşinin evleneceğini öğrenmesiyle dünyası başına yıkılır. Yeliz'in bundan sonraki adımı, kardeşi ile onun sevdiği kadını ayırmak olacak. İşte detaylar...

GÖRÜMCE KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkün olduğu için ikili beraber yaşar. Anca Yeliz'i kötü bir haber beklemektedir. Çünkü Ahmet bir kadına aşık olur. Ahmet'in aşık olduğu kadına evlenme teklifi etmesiyle Yeliz için kabus gibi günler başlar. Yeliz, Ahmet'i kız arkadaşından ayırmanın yollarını arar. İşini şansa bırakmak isteyen Yeliz, arkadaş grubuyla anlaşma yapıp kardeşiyle sevdiği kadını ayırma planları yapar.

GÖRÜMCE OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay - Yeliz

Buğra Gülsoy - Ahmet

Eda Ece - Deniz

Şef Danilo Zanna

Özlem Öçalmaz

Dilşah Demir

Zeynep Kankonde

İnci Pars



