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Görümce nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filminin oyuncuları kimler?

04.10.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Aralık 2016'da gösterime giren Görümce filminin yönetmeni Kıvanç Baruönü'dür. Romantik komedi türündeki Görümce filminin başrollerinde ünlü oyuncular Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece yer alıyor. Söz konusu filmin senaryosu ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay'a ait. İşte detaylar...

Görümce nerede ve ne zaman çekildi? Görümce filminin oyuncuları kimler?

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden biri olan Görümce filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. Görümce filminde, kardeşine aşırı düşkün olan Yeliz'in kardeşinin evleneceğini öğrenmesiyle dünyası başına yıkılır. Yeliz'in bundan sonraki adımı, kardeşi ile onun sevdiği kadını ayırmak olacak. İşte detaylar...

GÖRÜMCE KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkün olduğu için ikili beraber yaşar. Anca Yeliz'i kötü bir haber beklemektedir. Çünkü Ahmet bir kadına aşık olur. Ahmet'in aşık olduğu kadına evlenme teklifi etmesiyle Yeliz için kabus gibi günler başlar. Yeliz, Ahmet'i kız arkadaşından ayırmanın yollarını arar. İşini şansa bırakmak isteyen Yeliz, arkadaş grubuyla anlaşma yapıp kardeşiyle sevdiği kadını ayırma planları yapar.

GÖRÜMCE OYUNCULARI KİMLER?

  • Gupse Özay - Yeliz
  • Buğra Gülsoy - Ahmet
  • Eda Ece - Deniz
  • Şef Danilo Zanna
  • Özlem Öçalmaz
  • Dilşah Demir
  • Zeynep Kankonde
  • İnci Pars


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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Gupse Ozay
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