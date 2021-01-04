Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden ay yıldız figürü çıktı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Tepedoğan Köyü’nden kestiği ağaçları Boğazlıyan’ın Sırçalı Kasabasındaki işyerine doğramak için getiren Duran İlbay, bir kayısı ağacı içerisinde Türk Bayrağını andıran ay yıldızlı figürü fark etti.

'ÇOK SAYIDA KİŞİ ARAYIP AĞACI ALMAK İSTEDİ'

Duran İlbay kestiği kayısı ağacının gövdesinde bulunan ay yıldız figürünün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine İlbay’ı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini belirtti. Ağacın içindeki ay yıldız figürünü görünce duygulandığını aktaran İlbay ise ağacı temizleyip vernikleyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a hediye etmek istediğini söyledi.

'GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

Sırçalı kasabasında ağaç doğrama işiyle uğraştıklarını söyleyen İlbay, “Ağaç doğrama işi yaparken Mehmet isimli arkadaşım yanına gelmemi istedi. Yanına gittiğimde ağaçlara dikkatlice bakmamı istedi. İlgimi çeken bir şeyin olup olmadığını sordu. Daha sonra doğramış olduğumuz kayısı ağacının üzerinde ay yıldız olduğunu gördüm ve çok duygulandım. Biz de bunu sosyal medya hesaplarımızda paylaştık” dedi.