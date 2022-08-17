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Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

17.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Hampshire'den 59 yaşındaki Jayne Bowman, cildini sıkılaştırmak için Facebook'tan iletişime geçtiği bir güzellik uzmanıyla anlaştı. 5 bin sterline (108.361,20 Türk Lirası) anlaştıktan sonra prosedür için bıçak altına yattı. Kök hücre tedavisi de denilen fibroblast tedavisi yaptıran kadının cildi operasyon sonrası pul gibi görünmeye başladı.

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

Kök hücre tedavisi olarak da bilinen fibroblast tedavisi için bıçak altına yatan kadının boynu 'kertenkele' derisi gibi pul pul oldu. İngiltere Hampshire'de yaşayan 59 yaşındaki Jayne Bowman, sosyal medyadan iletişime geçtiği güzellik uzmanıyla kök hücre tedavisi için anlaştı. Fibroblast tedavisi sırasında, bir cihaz doku rejenerasyonunu teşvik etmek için deriye yüksek frekanslı bir elektrik akımı gönderir. Operasyon sonrası kadın pul pul olan ve ağrılı bir ciltle baş başa kaldı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI UYARI YAYINLADI

İngiltere’de bu tarz hatalı güzellik operasyonlarıyla ilgili çalışmaya yapmaya hazırlanan hükümet, uyarı metni yayınladı.

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Sağlık Bakanlığı sözcüsü, kozmetik prosedürler için 'saygın, güvenli ve kalifiye' uygulayıcılar bulmanın önemini vurguladı.

"KERTENKELE GİBİ GÖRÜNÜYORUM"

Operasyon sonrası cildi yanık gibi ağrıyan kadın, yaralar iyileştikçe ortaya çıkan görüntü karşısında dehşete düştü. Talihsiz kadın yaptığı açıklamada, 'Haftalar sonra korkunç yara izi dışında hiçbir değişiklik olmadı. Göğsümde ve boynumda yüzlerce nokta vardı. Bir kertenkele gibi görünüyordum!' dedi.

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Estetik merkezinin sayfasına sert bir yorum yazan kadın, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


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Anahtar Kelimeler:
kök hücre
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