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Görünce şaşkına döndü, satışa çıkardı! Merkez Bankası'nın teklifini reddetti

08.03.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Görünce şaşkına döndü, satışa çıkardı! Merkez Bankası'nın teklifini reddetti

Kırklareli Vize'de market sahibi Okan Er, hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu, satışa çıkardı.

Vize ilçesinde yaşayan ve market sahibi olan Okan Er'in kasadaki paraları sayarken 50 TL'lik banknot dikkatini çekti. Er, paranın ön yüzünde, sağ üst köşede '50' yazması gerekirken '5' yazdığını fark etti. Ertesi gün parayı bankaya götürüp, kontrol ettirdi. Paranın hatalı basım olduğu bildirilen Er, internetten araştırma yaptı. Hatalı basılan paraları koleksiyonerlerin topladığını öğrenen Er, banknotu satışa çıkarttı.

MERKEZ BANKASI'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Merkez Bankası'nın parayı bedeli karşılığında takas önerisini kabul etmeyen Okan Er, “Bu parayı koleksiyonlerler değerlendirebilir. Bizim, işimize yaramaz. İlk gördüğümde şaşırdım, sıfır olmayınca tuhaf geldi. Türkiye’de çok fazla olmamakla birlikte bu tip hatalı basım para oluyor. Merkez Bankası bu tip paraları gerçek bedeli karşılığında değişim yapıyor” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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