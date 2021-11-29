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  4. Görünce şaşkına döndüler! Balık yerine yaban domuzu yakaladılar

Görünce şaşkına döndüler! Balık yerine yaban domuzu yakaladılar

29.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta baraja attıkları ağı güçlükle çeken balıkçılar, büyük bir balık yakaladıklarını düşünürken ağa takılan yaban domuzunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görünce şaşkına döndüler! Balık yerine yaban domuzu yakaladılar

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte tekneleriyle baraja açılan balıkçılar, sazan avına çıktı. Ağlarını baraja bırakan balıkçılar bir süre sonra ağı çekmek için harekete geçti. Balıkçılar ağır olduğu için çekmekte zorlandıkları ağı suyun yüzüne çıkardıklarında ağa takılan domuzu gören balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ölmüş haldeki domuzu tekneye alan balıkçılar domuzu kıyıya çıkardı.

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"ÖNCE BALIK SANDIK"

İlçede balıkçılıkla uğraşan İsmail Yiğit, ağa takılan domuzu gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Yiğit, “Yozgat Çekerek Barajında balıkçılık yapmaktayım. Balık tutmak için suya ağ attık. Kıyıdan geçmeye çalışan domuz baraja düşerek bizim ağımıza takılmış. Domuzu boğularak çıkardık, tesadüfen fark ettik. Önce balık sandık ama yaklaşınca domuz olduğunu fark ettik. Arada sırada karşıdan karşıya geçerken domuz sürülerini görüyorduk. Ağımıza takılan domuz ölmüştü. Bizim ağımıza takılacağını hiç düşünmüyorduk, görünce şaşırdık. Her gün bir macera ile karşılaşıyoruz bugünkü maceramız da domuz imiş” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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