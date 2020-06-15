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  4. Görünce şoke oldu! Faciadan 2 saatle kurtuldular

Görünce şoke oldu! Faciadan 2 saatle kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 09:27 | Son Güncelleme

Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden saatler önce yakınlarını ziyarete geldikleri Elmalı köyünden Erzincan'a dönen 9 kişilik Andağ ailesi, faciadan kurtuldu. Sarsıntıyla birlikte yıkılarak moloz yığını haline dönüşen evde saatler önce oturduklarını söyleyen öğretmen Tayfur Andağ, ailece felaketin eşinden döndüklerini söyledi.

Erzincan'da yaşayan öğretmen Tayfur Andağ, eşi, çocukları ve akrabalarıyla birlikte 5 gün önce Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki yakınlarını ziyarete geldi. Akrabalarının evinde 4 gün misafir olan öğretmen Tayfur Andağ, dün saat 15.00 sıralarında yakınlarıyla vedalaşıp ailesiyle birlikte 126 kilometre mesafedeki Erzincan'a dönmek için yola çıktı. Yoldayken yakınlarının aramasıyla saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden haberdar olan Andağ, yeniden Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyüne döndü. Depremde en fazla hasar gören köyde, çocuklarıyla saatler önce kaldıkları evin yıkıldığını gören Andağ şoke oldu.

'ÇOK KÖTÜ OLURDU'

Andağ, molozlarla kaplı evin bahçesinde çocukların saatler önce oyun oynadığını kaydetti. Andağ, deprem haberiyle şoke olup Erzincan'dan yeniden döndüğünü belirterek, "Saat 15.00 gibi buradan çıktık. Erzincan'a giderken yoldayken deprem olduğu haberi geldi. Hemen buraya döndük. Eniştemin evi, yıkıldı. Onlar da zor kaçmış dışarıya. Eşimin halası ekmek pişiriyormuş. Şoka girmiş, kendisini dışarı atamamış. Kız kardeşi dışarı çıkmış, ablasının dışarı çıkamadığını görünce tekrar içeri girip ablasını tutup dışarı çıkarmış. Biz 9 kişilik aileydik. İşin kötü yanı çocukların oyun oynadığı alan yıkılan duvarın dibiydi. Burada 4 gün kaldık. Burada olsaydık, muhtemelen çocuklar yine orada oyun oynayacaklardı, çok kötü olurdu. Buralar boştu, yıkılıp dağılmış" dedi.

Kaynak: DHA

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