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Görünmez kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında kontrolünü kaybedince önce ağaca, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çaptı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında kontrolünü kaybedince önce ağaca, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çaptı. Yaya hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Enes Karaduman, tatil için geldiği Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü ile single (tekli) atlayış yaptı.
Babadağ’ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistine çıkan Karaduman, atlayış yaptı. Yaklaşık yarım saat havada kalan Karaduman, iniş sırasında dengesini kaybedince önce bir ağaca, ardından kaldırımda yürümekte olan Özkan Çona’ya çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle düşen ve yaralanan Çona, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çona’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Görünmez kaza
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