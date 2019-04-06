HABER

Görünmez kaza böyle kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bursa’da görünmez kaza bir motosiklet sürücünün kamerasına yansıdı.Görünmez kaza Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Görünmez kaza böyle kaydedildi

Bursa’da görünmez kaza bir motosiklet sürücünün kamerasına yansıdı.
Görünmez kaza Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Şehir içinde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera her zamanki gibi kayıt etmeye devam ederken, önünde giden araç bir anda kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç bir bahçeye girerek durabildi. O anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirirken, karşı yönden gelen bir aracın ve bahçede çalışan kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kazanın ardından motosikletini park eden sürücü hemen yardıma koşarken, araçta ufak bir çocuğun da olduğu görüldü. Yardımsever motosiklet sürücüsü, kazayı yapan kadın sürücüye sakin olmasını ve kendisinin de geçmişte böyle bir kazaya karıştığını söyleyerek moral vermeye çalıştı.

Görünmez kaza böyle kaydedildi

Görünmez kaza böyle kaydedildi

Görünmez kaza böyle kaydedildi

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız... Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Otomobilde mahsur kalan Pelin bebeği itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan Pelin bebeği itfaiye kurtardı
Muhtar, koltuğunu eşine devrettiMuhtar, koltuğunu eşine devretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Atatürk Havalimanı'na veda!

Atatürk Havalimanı'na veda!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Şeyma Subaşı bunu ilk kez yaptı!

Şeyma Subaşı bunu ilk kez yaptı!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

Uşak’ta 5 genç otomobille gölete uçtu

5 genç otomobille gölete uçtu!

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.