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Görünmez kaza! Önce çarptı, sonra ezdi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2019 21:18 | Son Güncelleme

Çin'de kadın sürücü, aracını park ettiği yerden çıkarırken soldan gelen bisikletli genci fark etmeyerek, önce çarptı ardından üzerinden geçti. Aracın altına kalan gencin imdadına kazayı görenler yetişti.

Kaza, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Yichun şehrindeki Jindu Kaixuan bölgesinde meydana geldi.

Kazanın gerçekleştiği cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın sürücünün park ettiği yerden çıkmak için sola döndüğü görülüyor. O sırada soldan gelmekte olan bisikletli genci fark etmeyen kadın sürücü, gence çarparak aracın altında kalmasına neden oldu. Kadın sürücü aracın altında kalan genci fark edince hemen otomobilden inerek, genci aracın altında kurtarmaya çalışıyor. Bu sırada olayı gören çevredekiler de hemen aracı kaldırarak, genci aracın altından kurtarmayı başarıyor.

Olay yerine gelen ambulans, aracın altından kurtarılan genci hastaneye götürdü.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
çin kadın sürücü Kaza

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