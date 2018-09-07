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Görünmez olduğuna inanıp hüngür hüngür ağladı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

Görünmez olduğuna inanıp hüngür hüngür ağladı. Görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Geçtiğimiz günlerde Netflix'in 'Magic for Humans' programında yayınlanan illüzyon hilesi ile kendini görünmez zanneden adamın viral olan videosundan sonra insanlar da kendi videolarını çekmeye başladı.

Bu akımdan etkilenen çocuklar da kendi içinde şakalar yapmaya başladı. Küçük kardeşleri için bir hile hazırlayan ailenin bu videosu sosyal medyada viral oldu.


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Anahtar Kelimeler:
görünmezlik şaka viral

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