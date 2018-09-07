Görünmez olduğuna inanıp hüngür hüngür ağladı

Geçtiğimiz günlerde Netflix'in 'Magic for Humans' programında yayınlanan illüzyon hilesi ile kendini görünmez zanneden adamın viral olan videosundan sonra insanlar da kendi videolarını çekmeye başladı.
Bu akımdan etkilenen çocuklar da kendi içinde şakalar yapmaya başladı. Küçük kardeşleri için bir hile hazırlayan ailenin bu videosu sosyal medyada viral oldu.
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