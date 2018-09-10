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Görünmezlik şakası yapılan Arap önüne geleni tokatladı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kahkahaya boğuldu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran görünmezlik şakası, Arap adama yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri kahkahaya boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
arap görünmezlik şakası şaka

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