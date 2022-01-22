Görüntü büyük tepki çekmişti! TBMM Başkanı Şentop, Hasan Macit'i aradı

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinden döner dönmez, sosyal medyada paylaşılmasından dolayı üzüntü duyduğu görüntüler nedeniyle Giresun'un Doğankent ilçesinde yaşayan Hasan Macit ile telefon ile görüştü. Şentop, 75 yaşındaki Hasan Macit'e geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajı verdi.

"HEPİMİZ YAŞLANACAĞIZ"

Yapılan muamelenin, sağlık çalışanına yakışmayan bir davranış olduğunu, konuyla ilgili takibin yetkililer tarafından yapıldığını kaydeden Meclis Başkanı Şentop, "İnsanlık hali. Hepimiz yaşlanacağız, yaşlıyız, hepimiz hastalanacağız, hastalanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda herkesin daha çok bir hassasiyetle hareket etmesi gerekir. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Biz de takip edeceğiz sağlıkla ilgili gelişmelerini inşallah. Allah'a emanet ol." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği anlarda koltuğa uzandığı görüntülerini kayda aldı. Sekreter daha sonra bu görüntüleri, sosyal medya platformunda şarkı ekleyerek paylaştı. Tepki çeken paylaşım sonrası başhekim sekreteri görevden alındı. Sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

