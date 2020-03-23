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  4. Görüntü Diyarbakır'dan! Polis ekipleri güçlükle ayırdı

Görüntü Diyarbakır'dan! Polis ekipleri güçlükle ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 'yol verme' nedeniyle tartışan 2 sürücü, kavga etti. Sürücülerin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen kavgayı, polis ekipleri güçlükle ayırdı. Koronavirüs tehlikesine rağmen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ise polislerin uyarıları sonrası dağıldı.

Görüntü Diyarbakır'dan! Polis ekipleri güçlükle ayırdı

Kavga, öğle saatlerinde Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen sürücü ile sokağa girmek isteyen başka bir aracın sürücüsü arasında yol nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Araçlardan inen sürücüler, bir süre sonra tekme- tokat kavga etmeye başladı. Sürücülerin, çevredeki yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. Sokakta bulunan polisler, kavga eden taraflara müdahale etti.

POLİSLERİN UYARISI SONRASI DAĞILDI

Tarafları güçlükle ayıran polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Koronavirüs tehlikesine rağmen vatandaşların oluşturduğu kalabalık ise polislerin uyarıları sonrası dağıldı.

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