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  4. Görüntü Eskişehir'den! Sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

Görüntü Eskişehir'den! Sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

21.06.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde ve mahallelerde de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Görüntü Eskişehir'den! Sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı’na bağlı Yörükkırka mahallesinde tarla ve bahçeler sel suları altında kaldı. Vatandaşlara ait saman balyaları ve sulama boruları sele kapıldı.

YOLDA MAHSUR KALDILAR

Yukarı Kalabak ile Aşağı Kalabak (Lütfiye) mahalleleri arasında derenin taşması sonucu 1 araç yolda mahsur kaldı. Trafiğe kapanan yolda çamura saplanan araç jandarma ekiplerince kurtarıldı. Araçta mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden olduEskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Alpu ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından oluşan taşkın sonucunda ise Alpu-Mihalıççık yolu ile Bozan kavşağında su ve çamur birikintileri oluştu.

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TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yollara 2 adet kepçe, 1 adet greyder, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet arazöz ile müdahale edilerek temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Karacaşehir Mahallesi, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi yolu üzerinde sele bağlı olarak oluşan çamur birikintisi, belediye ekiplerince temizlendi (İHA)

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sel Eskişehir

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