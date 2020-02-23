HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Görüntü kalitesi yüksek taşınabilir mikroskop geliştirildi

Görüntü kalitesi yüksek taşınabilir mikroskop geliştirildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) görevli Türk bilim insanları, yüksek görüntüleme kapasitesine sahip, taşınabilir ve düşük maliyetli mikroskop geliştirdi.

Görüntü kalitesi yüksek taşınabilir mikroskop geliştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), önemli bilimsel çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Düşük maliyetli ve yüksek kapasiteli mikroskop geliştirmek için proje yürüten bilim insanları, merkez bünyesindeki nanofotonik ve biyotanımlama sistemleri laboratuvarında yürüttükleri projeyi tamamladı.

PİLLE ÇALIŞABİLEN MİKRASKOP

Cep telefonlarının görüntüleme özelliklerini kullanan optik düzenekler geliştiren proje ekibi, pille çalışabilen mikroskop geliştirmeyi başardı.

Büyütme kapasitesi 1200X olan mikroskobun bir kilogram ağırlığı ve 12 santimetre uzunluğuyla eğitim, tıp, Ar-Ge ve teknik araştırma alanlarında kullanılabileceği belirtildi.

TÜBİTAK PROGRAMI KAPSAMINDA YURDA DÖNÜŞ YAPTI

Proje ekibi lideri Dr. Arif Engin Çetin yaptığı açıklamada, uzun yıllar ABD ve İsviçre'de biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptığını, TÜBİTAK tarafından yürütülen "Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı" kapsamında Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Türkiye'ye döndükten sonra yerli mikroskop geliştirme hedefiyle çalıştığını aktaran Çetin, "Ticari mikroskoplar yurt dışından ithal edildiği için fiyatları 100 bin liradan başlıyor. Yüksek fiyatları nedeniyle birçok okul ve üniversitede kullanımı az. Biz öğrencilerin lise ve üniversite eğitimleri boyunca mikroskopla daha çok vakit geçirmeleri için yerli, milli ve taşınabilir bir mikroskop için çalışma yaptık." dedi.

'GÖRÜNTÜLER 20 KAT DAHA BÜYÜTÜLEBİLİYOR'

Cep telefonlarının görüntüleme özelliklerini kullanan, diğer mikroskoplara göre daha üstün özelliklere sahip bir cihaz geliştirdiklerine işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Bizim geliştirdiğimiz mikroskoptaki en önemli özellik, elde edilen görüntüleri 20 kat daha büyütebilmesi, daha net ve sağlıklı veriler sunabilmesi. Ülkemizin yüksek teknoloji ürünlerine olan bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz mikroskop, 10 bin liraya mal oldu. Piyasada 100 bin liradan başlayan ve taşınmayan ticari mikroskopların yaptığı tüm görüntüleme işlemlerini aynı kalitede yapıyor."

Cihazın taşınabilir olduğu için her yerde kullanılabileceğini, özellikle okullar için ideal olduğunu anlatan Çetin, mali destek için KOSGEB'e başvurduklarını, 6 aylık süreçte üretime başlamayı umduklarını dile getirdi.

İBG Müdür Yardımcısı Dr. Soner Gündemir de yenilikçi tedavilere yönelik projelerin yanında doğru ve hızlı tanı konmasını sağlayacak teknolojilere de odaklandıklarını belirterek, yerli mikroskobu geliştiren Çetin ve ekibinin daha önce H1N1 virüsünü kısa sürede tespit edebilen taşınabilir cihaz geliştirdiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
Google uygulamalarına yeni bir özellik geldiGoogle uygulamalarına yeni bir özellik geldi
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mikroskop İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Animal Crossing hayranları bu yeniliklere bayılacaklar

Animal Crossing hayranları bu yeniliklere bayılacaklar

Google uygulamalarına yeni bir özellik geldi

Google uygulamalarına yeni bir özellik geldi

PUBG Avustralya için yardım kampanyası başlattı

PUBG Avustralya için yardım kampanyası başlattı

iOS 13.4 Public Beta 2 sürümünü iPhone ve iPad’inize nasıl yükleyeceksiniz?

iOS 13.4 Public Beta 2 sürümünü iPhone ve iPad’inize nasıl yükleyeceksiniz?

Galaxy Buds+ renklendi

Galaxy Buds+ renklendi

Huawei P Smart Pro: Pop-Up modasının yeni temsilcisi

Huawei P Smart Pro: Pop-Up modasının yeni temsilcisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.