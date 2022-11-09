Görüntü kalitesini arşa çıkaracak en iyi Freesync monitör modelleri

Oyun ve filmlerin en heyecanlı sahnelerinde görüntü kalitesinin düşmesinden rahatsız olanlara FreeSync monitörler tavsiye ediliyor. "FreeSync monitör nedir?" diye merak ediyorsanız bu soruyu sizin için yanıtlayalım. FreeSync teknolojisi, hızlı sahne geçişlerinde ekran yırtılması ve görüntü donması gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Büyük ekranlı, yüksek çözünürlüklü, geniş görüş açılı, göz yormayan ve şık tasarımıyla öne çıkan birçok FreeSync monitör çeşitleri üretiliyor. Hazırsanız bu modelleri keşfedelim!

FreeSync monitör nasıl açılır?

FreeSync özelliğini kullanabilmek için FreeSync özellikli bir monitör almanız yeterli değil. Bunun yanı sıra ekran kartının da FreeSync destekli olması gerektiğini unutmayalım. Öncelikle ekran veya monitör ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ayarlar kısmında FreeSync özelliğinin üzerine tıklayıp özelliği açık konuma getirdiğinizde FreeSync monitör açma işlemi tamamlanıyor.

1. Gözleriniz yorulmasın: ASUS VA24EHE 23.8 inç IPS FreeSync Monitör

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Uzun saatler boyunca ekran karşısında vakit geçirenlerin göz atması gereken ASUS VA24EHE 23.8 inç IPS FreeSync Monitör, göz yorgunluğunu azaltacak birçok özelliğe sahip. 1080p Full HD çözünürlük ve 75 Hz ekran yenileme hızıyla beğeni kazanıyor, IPS panel kullandığı için yansıma sorunu yaşatmıyor. 5 ms tepki süresine sahip model, duvara monte edilerek de kullanılabiliyor. FreeSync özelliğinin yanı sıra Flicker Free özelliği ve düşük mavi ışık teknolojisiyle merak uyandırıyor. Ekran titreşimlerini azaltan ve mavi ışığı filtreleyen üstün teknolojileri sayesinde göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltarak konforlu bir deneyim yaşatıyor.

2. Şampiyonların seçimi: ASUS TUF Gaming VG279Q1A 27 inç 1 MA 165 HZ Full HD AMD FreeSync Premium IPS Oyuncu Monitörü

Oyunlarda her zaman başarısıyla öne çıkmak isteyenlere tavsiye edilen ASUS TUF Gaming VG279Q1A 27 inç 1 MA 165 HZ Full HD AMD FreeSync Premium IPS Oyuncu Monitörü, akıcı bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyulan tüm özelliklere sahip. 165 Hz ekran yenileme hızıyla takdir toplayan model, 1 ms üstün tepki süresiyle oyunculara aradıkları nefes kesici hızı sunuyor. 27 inç büyüklüğündeki ekranı ve 178 derecelik geniş açısıyla gamerları oyunun içine çekiyor. Shadowboost teknolojisi sayesinde ekrandaki karanlık noktaları dengeli biçimde aydınlatıyor.

3. Kullanıcı dostu özellikler: Xiaomi Mi Curved BHR4269GL 34 inç 144 Hz 4 MS FreeSync WQHD LED Monitör

VSync ve FreeSync karşılaştırmalarında sıklıkla yer verilen Xiaomi Mi Curved BHR4269GL 34 inç 144 Hz 4 ms FreeSync WQHD LED Monitör, yüksek performanslı FreeSync monitör modelleri arasında zirvede bulunuyor. İster ayakları üzerinde ister duvara monte edilerek kullanılabiliyor. Ayrıca 144 Hz ekran yenileme hızıyla oyuncuların ilgisini çekiyor. Kavisli ekranıyla takdir toplayan modelin en önemli özelliği ihtiyaç duyulduğunda ekranın bölmelere ayrılabilmesi. Monitör bu sayede aynı anda birden fazla dosyanın incelenmesine imkân tanıyor. Modelin arka kısımda kablo kalabalığını önlemek için bölme bulundurması da cabası!

4. Oyuncuların yoldaşı: Gamebooster GB-2461CF 24 inç 144 Hz 1 MS Curved FreeSync Full HD Gaming Monitör

Oyun oynamak için FreeSync monitör önerisi isteyenlere tavsiye edilen Gamebooster GB-2461CF 24 inç 144 Hz 1 MS Curved FreeSync Full HD Gaming Monitör, uygun fiyatıyla bütçesi kısıtlı olanlar için önemli bir avantaj yaratıyor. 144 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunculara hız kazandıran model, 1080p çözünürlüğünde 24 inç ekrana sahip. Monitörün kavisli olması gamerların çok daha keyifli şekilde oyun oynamalarını sağlıyor. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde görsel bozulmaları rafa kaldıran model, oyun ve film saatlerine kalite katıyor.

5. Gerçek renk kalitesi: Rampage 27 inç RM-744 Reflect 144 Hz 1 ms RGB Freesync Curved Oyuncu Monitörü

Üstün görsellik isteyenlerin mutlaka şans vermesi gereken Rampage 27 inç Rm-744 Reflect 144 Hz 1 ms RGB FreeSync Curved Oyuncu Monitörü, renkleri her zaman doğal tonlarında yansıtıyor. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçeveleriyle çağdaş bir tasarım ortaya koyan model, ayarlanabilir ergonomik ayakları sayesinde oturma açısına göre öne veya arkaya eğilebiliyor. FreeSync özelliği ile yüksek piksel kalitesi vadeden model, 144 Hz ekran yenileme hızıyla oyuncuların kalbini kazanıyor. Modelin LED aydınlatması, ortamın ambiyansını bambaşka bir boyuta taşıyor.

6. Kusursuz görsellik: Philips 241E1SC-00 23.6 inç VA Panel 4 ms 75 Hz AMD FreeSync Full HD Curved Monitör

Hem iş hem oyun için FreeSync monitör arayanlara tavsiye edilen Philips 241E1SC-00 23.6 inç VA Panel 4 ms 75 Hz AMD FreeSync Full HD Curved Monitör, kullanıcı dostu özellikleri ve kusursuz görselliğiyle herkesten tam not alıyor. 1080p çözünürlüğe sahip model, 24 inç boyutunda kavisli ekrana sahip. Üründe VA panelin kullanılması da önemli bir ayrıntı. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde hareketli sahnelerde görüntünün bozulmasına meydan vermeyen model, pürüzsüz bir görsellik yaşatıyor. Modelin önemli bir diğer özelliği de 178 derecelik geniş açıya sahip olması.

7. Fiyat performans ürünü: ViewSonic VX2768-PC-MHD 27 inç Full HD 1 ms 165 Hz 250 NITS FreeSync G-SYNC Curved Oyun Monitörü

"Nvidia ekran kartına FreeSync monitör alınır mı?" diye sıklıkla soruluyor. Nvidia ekran kartına sahip kullanıcıların GSync özellikli monitör tercih etmesi gerekiyor. Hem g-sync hem FreeSync özellikli ViewSonic VX2768-PC-MHD 27 inç Full HD 1 ms 165 Hz 250 NITS FREESYNC / G-SYNC Curved Oyun Monitörü ise bu sayede herkesin takdirini kazanıyor. 27 inç boyutunda kavisli VA panel kullanan model, 165 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms düşük tepki süresiyle akıcılık sunuyor. Full HD 1080p çözünürlüğü sayesinde hem oyunlarda hem filmlerde kaliteli seyir deneyimi yaşatıyor.

8. Ayrıntıları keşfedin: Samsung LF24T350FHRXUF 24 inç 75 Hz FHD VGA ve HDMI FreeSync IPS Oyuncu Monitörü

"En iyi FreeSync monitör hangisi?" diye sorulduğunda bir adım öne çıkan Samsung LF24T350FHRXUF 24 inç 75 Hz FHD VGA ve HDMI FreeSync IPS Oyuncu Monitörü, işlevsel özellikleriyle adından söz ettiriyor. HDMI ve D-sub bağlantı noktaları sayesinde farklı cihazların kolayca bağlanmasına imkân tanıyan model, 24 inç boyutunda ve 1920x1080 çözünürlüğünde ekrana sahip. Milyarlarca rengi gerçek tonunda yansıtan model, ayrıntıların net şekilde görülmesini sağlıyor. AMD Radeon FreeSync özelliği sayesinde hareketli sahnelerde hızlı tepki vererek görüntü bozulmalarına izin vermiyor.

9. Ultra geniş açılı: HP 2D9K1E9 M24FW Full HD Monitör

Hangi FreeSync monitörü alacağına bir türlü karar veremeyen ve uygun fiyata en iyi özellikleri sunan bir model arayanlara HP 2D9K1E9 M24FW Full HD Monitör tavsiye ediliyor. HP markasının imzasını başarıyla taşıyor ve 178 derecelik ultra geniş açısıyla beğeni kazanıyor. 1080p Full HD çözünürlük sunan model, 23,8 inç boyutunda geniş ekrana sahip. Ekranında IPS teknolojisi kullandığı için hangi açıdan bakılırsa bakılsın, yansıma yapmadan yüksek kaliteli görsellik sağlıyor. Ürünün ayak kısmında kabloların düzenli tutulmasını sağlayan kablo geçidi bulundurması da bir başka avantajı!

10. Her zaman en kalitelisini isteyenlere: MSI OPTIX AG321CQR Gaming Monitör

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MSI'ın en iyi FreeSync monitör modeli olan MSI OPTIX AG321CQR Gaming Monitör, yüksek kaliteli özellikleri sayesinde benzersiz bir deneyim yaşatıyor. 31,5 inç boyutunda 1500R kavisli büyük ekranı olan model, modern ve kompakt tasarımıyla bulunduğu ortama tarz kazandırıyor. VA panel kullanmasının yanı sıra 178 derece geniş görüntü açısına ve 1 ms tepki süresine sahip. 2560x1440 çözünürlüğüyle canlı ve etkileyici seyir deneyimi vadeden model, anti-flicker teknolojisi ile ekran titreşimlerini azaltarak göz konforunu koruyor. Aynı şekilde mavi ışığı da azalttığı için uzun saatler ekrana bakıldığında yorgunluk yaratmıyor.