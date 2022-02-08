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  4. Görüntü Tekirdağ'dan! Köprüden geçerken sel sularına gömüldü

Görüntü Tekirdağ'dan! Köprüden geçerken sel sularına gömüldü

08.02.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir otomobil sel sularına kapıldı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Tekirdağ'dan! Köprüden geçerken sel sularına gömüldü

Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı otomobil, Edirköy Mahallesi'nde köprüden geçmeye çalıştığı sırada taşan dere suları nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü M.D, sağlık ekiplerden yardım istedi.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aşırı yağış nedeniyle Ergene Deresi de taştı.

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KÖPRÜ ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Jandarma ekipleri derenin bulunduğu köprüyü araç ve yaya trafiğine kapatırken, suya kapılan otomobilin çıkartılması için çalışma başlatıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Tekirdağ
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