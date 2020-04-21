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Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Bitlis'te arkadaşıyla gezmeye çıkan Mehmet Şeşen, Van Gölü'nde hızla hareket eden bir cisim fark edince cep telefonuna sarıldı. Sahilde dolaşırken gördükleri hareket halindeki cismin Van Gölü canavarı olduğunu düşünen Şeşen, cismin siyah renkte, canlı ve parlak olduğunu söyledi.

Manisa’dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz’a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı. İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cismin hızlı bir şekilde hareket ettiği, bu sırada iz bıraktığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

'CANLI VE PARLAK BİR CİSİMDİ'

Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Mehmet Şeşen, gördükleri cismin siyah renkte canlı ve parlak bir cisim olduğunu ifade etti. Bunun var olduğu iddia edilen Van Gölü Canavarı olabileceğini belirten Şeşen, "Arkadaşımla birlikte Van Gölü’nün kenarına su doldurmak için gelmiştik. Çünkü buranın suyu çok temiz. Akşam üzeriydi güneş batmıştı ve gölün üzerine mehtap vuruyordu. O anda gölden sesler geldiğini duyduk ve dönüp baktığımızda çok hızlı giden büyük bir cisim gördük. Ben aslen Manisalıyım, yıllar önce Van Gölü’nde canavar olduğunu duymuştum. Acaba dedik bu cisim canavar olabilir mi? Gördüğümüz cisim hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde geçti. Bu cisim bize ilginç geldiği için biz de hemen onu çekme gereği duyduk. Van Gölü canavarı diye hemen çektik onu. Ama bu cisim büyük bir balık mıydı, başka bir şey miydi, bilemiyorum ama büyük bir cisimdi" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü van gölü canavarı

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