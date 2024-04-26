Görüntüler Adana-Mersin otoyolunda çekildi! Büyük tuzak! Araçların üzerine yürüdüler, izleyenler inanamadı…

Adana-Mersin otoyolunda 'Otoban Çetesi' tehlikesi... İddialara göre çete iki grup halinde otoyolda araçları ile seyir halinde olan kişileri tuzağına düşürüyor. Önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor, geride bekleyenler ise sürücünün sileceği çalıştırmasını bekliyor. Silecek çalışır çalışmaz atılan yumurtanın etkisi ile sürücü görüşü engellenince mecburen durmak zorunda kalıyor ve arkadan gelen grup devreye girerek duran aracı gasp ediyor.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ise sosyal medya hesabından olayın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Otobanda gezen şahıslarla ilgili yerel kaynakları araştırdım. Bu bölgede ‘Otoban Çetesi’ ismi verilen bir grubun yaz aylarına doğru çıktığı ve ıssız bölgeden geçen araçları durdurmaya çalıştıklarını gördüm.

İki gruplu çalıştıkları belirtiliyor, önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor geride bekleyenler de sürücünün sileceği çalıştırmasını bekliyor.

Sürcü sileceği çalıştırdığında yumurta tüm camı kirletip, görüşü sıfırlayınca araç duruyor ve ilerideki grup sürücünün aracındaki değerli eşyaları gasp ediyor. Aracın kendisini gasp edildiği olaylar da iddia ediliyor ama olayı yaşadığını söyleyenler eşyalarının gasp edildiğini belirtiyorlar.

Resmi makamlara bu haberlerle ilgili soru sordum, henüz dönüş olmadı. Konuyu muhakkak araştırıyorlardır, dönüş olduğunda sizlerle paylaşırım.

Benzer bir durum olduğunda sileceklerinizi çalıştırmayın, aracınızdan inmeyin ve çok daha uzak bir mesafede durun. Takip edilip, edilmediğinizi kontrol edin.

Bazı ihbarlarda arkadan başka bir araçla da takip ettiklerini söylüyorlar. Trafik polisi ekiplerini aramaktan çekinmeyin.

Ve arabalarınıza muhakkak bir ön kamera takın.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





