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Görüntüler Antalya'dan! Sular 20 metre çekildi

22.03.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde deniz suyu çekildi. 4 ile 20 metre arasında çekilen suların ardından sahilde ilginç görüntüler oluştu. Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Görüntüler Antalya'dan! Sular 20 metre çekildi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Denizyaka ile Serik ilçesi Boğazkent mahallelerinde denizde sahil kesiminde yaşanan 4 metre ile 20 metre arası çekilme dikkati çekti.

Yer yer 4 metre ile 20 metre arasında değişen çekilme nedeniyle Denizyaka sahilinde kayalıklar meydana çıktı, küçük adacıklar oluştu. Ayrıca sahilde eskiden döşenmiş ve su altında bulunan büyük büz borular da su yüzeyine çıktı.

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Vatandaşlar, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

"HAVA DÜZELİNCE NORMALE DÖNECEKTİR"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, bölgede birkaç gündür etkili olan poyrazdan dolayı Türkiye'nin kıyılarındaki suyun Afrika'ya doğru sürüklendiğini söyledi.

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Bunun normal bir durum olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Karadan denize doğru esen sert poyrazdan dolayı Türkiye kıyılarında çekilme, Afrika kıyılarında ise yükselme oldu. Lodos ya da güneyden esintiler başladığında normale döner. Korkulacak, endişe duyulacak herhangi bir durum yok. Kıyılarda yoğun şekilde denizanası görülmesi de bundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE GELGİTLERE ÇOK RASTLANMAZ"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Bulut da suyun karayla birleştiği noktaya kıyı çizgisi dendiğini, bunun dalgalarla veya gelgitle değişebildiğini dile getirdi.

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Bunun, ayın, güneşin ve dünyanın hareketleriyle ilgili bir durum olduğunu aktaran Bulut, "Türkiye'de gelgitlere çok rastlanmaz, gelgitten kaynaklanan çekilme 40 santimetreyi geçmez. Gelgit daha çok Pasifik kıyılarında, Fransa'da ve Rusya'nın bazı adalarında görülür." ifadelerini kullandı. (AA)

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