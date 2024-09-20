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  4. Görüntüler Avcılar'dan! Kazada kamyonetin motoru fırladı...

Görüntüler Avcılar'dan! Kazada kamyonetin motoru fırladı...

20.09.2024 09:38
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, meyve ve sebze yüklü kamyonetiyle kaza yaptı. Kazanın etkisiyle kamyonetin motoru fırlarken çarpmanın etkisiyle kamyonetteki meyve sebzeler yola saçıldı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun her iki yönünde de trafik oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Bahçeşehir Ispartakule yol ayrımında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ümit Kötüz kullandığı 34 VD 3339 plakalı meyve- sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelasının ayağına çarparak durabildi.

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ARACIN MOTORU KOPTU...

Şoför Kötüz, araç içerisinde sıkıştı. Çarpmanın etkisi ile meyve ve sebzeler yola saçılırken aracın motoru da yerinden koptu.

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Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar kaza
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