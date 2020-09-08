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Görüntüler bugün yayınlandı! Survivor parkuru gibi KPSS

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için kapılar kapanmadan önce okula yetişmeye çalışan vatandaşlar, kilitli bahçe kapısıyla karşı karşıya kalınca dakikalar içinde okul bahçesi Survivor parkuruna döndü. Survivor yarışmacılarını aratmayan adaylar, kısa sürede okula ulaşmak isteyince kilitli kapıdan geçmeye karar verdi. Kapının üzerinden atlayarak sınava yetişmeye çalışan adaylardan biri düşerek hafif şekilde yaralandı.

Antalya'da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi adayların sınava yetişme çabalarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sınav merkezlerinden biri olan üniversitenin güvenlik gerekçesiyle kilitli olan kapısından giremeyen adaylar güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kapının bulunduğu yere gelen güvenlik görevlileri, iddiaya göre yanlış anahtar getirince adaylar yine kapıda kaldı.

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Görevlilerin doğru anahtarı getirmek için bölgeden ayrılmaları üzerine aralarında kadınların da bulunduğu adaylar tehlikeyi göze alarak sınava yetişebilme ümidiyle kilitli kapının üzerinden atlamaya başladı. Adaylar kapının üzerinden atlayıp koşarak sınava yetişmeye çalışırken bir aday atlarken dengesini kaybedip yere düştü. Hafif yaralanan adayı gören diğer adaylar düşen adaya yardım etti.

"KPSS'den önce adayların bu sınavı geçmesi gerekiyor" diyen adaylardan atlamayı başaranlan sınava yetişebilmek için koşarak sınavın yapılacağı binaya gittiler.

İHA

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