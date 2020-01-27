Görüntüler büyük tepki çekmişti! Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Hakkari Valiliği ambulansla drift atan personel hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında ‘Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı’ olay başlığıyla yayımlanan habere istinaden yapılan incelemelerde söz konusu, ambulans ve ekibinin Van iline hasta götürdüğü, sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. İlgili personel hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırılmıştır” (İHA)

