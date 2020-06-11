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Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 18:54 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Eyüp Toprak'ı (21), darbedip, burnunu kırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Gaziantep'te hastaneye muayene olmaya gelen bir hastanın yakınları uzun süredir beklediklerini söyleyerek taşkınlık çıkardı. Bu sırada koronavirüs tanı odasında görevli Eyüp Toprak, hasta yakını Ş.G. ve M.A.'ya sessiz olmalarını söyledi. Duruma tepki gösteren hasta yakınları, Toprak'a yönelerek tekme ve yumruklarla saldırdı.

BURNU KIRILDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, Toprak'ın yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile burnunun kırıldığı belirlendi. Burnunda 3 kırık tespit edilen sağlıkçı, 4 gün iş göremez raporu alarak, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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