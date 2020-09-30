Görüntüler büyük tepki çekmişti! 'Tacizci hoca'ya 7 yıla kadar hapis istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Burhan D.'nin Esenler'de ikamet eden müşteki E.B. ile ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığı belirtildi. E.B.'nin eşi S.B. ile ailevi sorunlar yaşadığı ve eşine 'Boş ol' dediği için dini nikahlarının düştüğünü zannederek sanık Burhan D.'yi tekrar dini nikah tazelemek için 5 Eylül'de çağırdığı anlatılan iddianamede, şüphelinin "Böyle nikah düşmez siz tövbe edin, sizin nikahınız düşmedi" şeklinde nasihatte bulunduğu kaydedildi.

EŞİYLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU

İddianamede Burhan D.'nin müştekilerden 3 bin 200 lira kefaret parası istediği, parayı aldığında mağdur S.B.'ye "Ayrı odanız var mı eşinle baş başa görüşmemiz lazım" şeklinde talep de bulunduğu, müştekilerin ayrı odaları olmadığını söylediğinde ise şüphelinin evden ayrıldığı ifade edildi.

DİNİ KİSVELERİ KULLANDI

İddianamenin devamında, sanığın sosyal medya hesabına "İlahiyatçı Öğretmen El Ensari" yazdığı ve kendisine itibar edilmesi için bir takım dini kisveleri kullandığı vurgulandı. Sanığın ifadelerine de yer verilen iddianamede sanığın müştekilerden onların rızası doğrultusunda 300 lira para aldığını söylediği, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.