Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici konuştu!

İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait aracın sürücüsü M.A.A., Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere dün yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra Esenyurt'ta taksiciler tarafından kesildi. Taksinin sürücüsü Emre Güngör şoförün evraklarını alıp kontrol etti. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden Emre Güngör tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi.

Durdurulan araç sürücüsü M.A.A. da taksiciden şikayetçi oldu. Taksi şoförü Emre Güngör Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Emre Güngör Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Polis Merkezine getirildi.

TAKSİCİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Taksi şoförü Emre Güngör'ün burada verdiği ifadesinde, "Bahse konu araçların İBB'den yol belgesi olmayan korsan araçtı. Ben aracın önünü kesmedim. Arkasında durakta duruyordum. Defalarca durağımdan iş alıyordu. Polise haber vermek için belgen var mı? diye sordum. Ayrıca araçta tur rehberi de yoktu. Bahse konu araç sahibi ve şoförden belgesiz korsan taşımacılık yaparak hak gaspı yaptığı için şikayetçiyim. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından korsan olan bu aracın ilgili yasaya göre 60 gün trafikten men edilmesi için de gereğini arz ederim." dediği öğrenildi.