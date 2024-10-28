HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görüntüler büyük tepki çekti! Yeni doğmuş bebeği taşıyan ambulansa yol vermedi! Emniyet açıklama yaptı

Görüntüler büyük tepki çekti! Yeni doğmuş bebeği taşıyan ambulansa yol vermedi! Emniyet açıklama yaptı

28.10.2024 23:28
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

İçerik devam ediyor
28.10.2024 23:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa bir aracın ısrarla yol vermediği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Ambulans şoförü ve görevli sağlık ekibi sorumsuz sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı. Görüntüler üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı.

Olay, Manavgat ilçesinde 28 Ekim gecesi saat 03.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erken dünyaya gelen bebeğin hastanede yenidoğan ünitesi olmadığı için Antalya'da bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ O ANLARI KAYDETTİ

Bebeğin sevki için gelen özel donanımlı ambulanstaki görevliler, D-400 karayolunda yol vermeyen sürücü sebebiyle zor anlar yaşadı. Tepe lambaları açık vaziyetteki ambulansın geçişine otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen izin vermedi.

ambulans

Yaşananlar ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

AW317919_01
Görüntülerde ambulansta görevli sağlık çalışanı, Manavgat'taki hastanede yeni doğan ünitesinin bulunmaması sebebiyle bebeğin Antalya'daki başka bir hastaneye sevki için yola çıktıklarını belirtti.

AW317919_03

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından Antalya İl Emniylet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye atma” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların affedilmeyeceğini vurguladı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
antalya ambulans
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

O ülkede ordu mahalleyi kuşattı! "Gizli grup tespit edildi"

O ülkede ordu mahalleyi kuşattı! "Gizli grup tespit edildi"

Dünya nefesini tuttu gözler Orta Doğu'da! Netanyahu İsrail'in uzun vade planını açıkladı: "İran'ı yok etmek..."

Dünya nefesini tuttu gözler Orta Doğu'da! Netanyahu İsrail'in uzun vade planını açıkladı: "İran'ı yok etmek..."

Yer: Nevşehir Bir kadın eski eşi tarafından hayattan kopartıldı: Aracını park ederken kurşun yağmuruna tutuldu...

Yer: Nevşehir Bir kadın eski eşi tarafından hayattan kopartıldı: Aracını park ederken kurşun yağmuruna tutuldu...

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.