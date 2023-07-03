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Görüntüler büyük tepki toplamıştı! İşletme sahibinden açıklama geldi: "Garsonun giydiği kıyafet su geçirmez..."

03.07.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Yunanistan'dan gelen görüntüler infiale yol açmıştı. Görüntülerde garsonun üzerinde tişört ve şortla 'loca' diye tabir edilen yere servis götürmesi büyük bir tartışma başlatmıştı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan o görüntüler sonrası işletme sahibinden açıklama geldi

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! İşletme sahibinden açıklama geldi: "Garsonun giydiği kıyafet su geçirmez..."

Yunanistan'ın en gözde tatil beldelerinden Rodos Adası'nda dün servis edilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bir garsonun üzerindeki kıyafetlerle beline kadar gelen suda yürüyerek 'loca'ya sipariş götürmesi uluslararası kamuoyunu ikiye bölmüştü. Sosyal medya kullanıcılarının 'kölelik hala devam ediyor' tarzındaki paylaşımları sonrası o işletmenin sahibi açıklama yaptı.

"KENDİSİ İSTEDİ..."

Tepki çeken görüntülerin ardından işletme sahibi Yunan medyasına açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada bu olayın kendisini karalamak için yapıldığını savunan işletme sahibi, "Öğleden sonra 10 müfettiş geldi ve her şeyi incelediler fakat her şeyin yasal olduğunu gördüler. Sahil güvenlik ekipleri de geldi ve onlar da her şeyin yasalara uygun olduğunu gördü. Çalışanlarımın güvenliğine öncelik veriyorum. Başka bir açıklama yapmayacağım ve çalışanlarım da aynı şeyleri söyler" dedi.

Öte yandan garsonun kendisiyle beş yıldır çalıştığını belirten işletme sahibi, "O gün özel bir davet vardı. Kendisi suyun içine girmek istedi. Bu sayede iyi bir bahşiş alıyor. Maaşı da 3 bin euro civarında" diye ekledi.

GARSONUN KIYAFETLERİ SU GEÇİRMEZMİŞ

Sosyal medyada hızla viral olan görüntülerin ardından Yunan yetkili mercileri devreye girmiş ve işletme hakkında soruşturma başlamıştı.

Öte yandan kıyafetleriyle denizde hizmet veren garson hakkında işletme sahibi, "Garsonun giydiği kıyafet su geçirmez." dedi.

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Yunanistan Rodos

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