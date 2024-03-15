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  4. Görüntüler dehşete düşürdü! Ehliyetsiz sürücüyü tekmeleyen polise soruşturma

Görüntüler dehşete düşürdü! Ehliyetsiz sürücüyü tekmeleyen polise soruşturma

15.03.2024 17:30
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Manisa'da trafik polisi, uygulama noktasından kaçmak isteyen ehliyetsiz sürücü E.E.'yi (17) tekmeleyip, yere yatırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, ailenin şikayeti üzerine polis hakkında soruşturma başlatıldı. Valilik ve emniyet olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntüler dehşete düşürdü! Ehliyetsiz sürücüyü tekmeleyen polise soruşturma

Akhisar ilçesinde iddiaya göre, ehliyetsiz sürücü E.E., babasına ait otomobili alıp, trafiğe çıktı. Reşatbey Mahallesi'nde trafik polislerinin uygulama yaptığını gören ve geri manevra yapıp kaçmaya çalışan E.E.'nin kullandığı araç, arkadan gelen otomobile çarptı.

Bu sırada otomobile doğru koşan trafik polisi, kapıyı açıp önce E.E.'yi tekmeledi ardından araçtan çıkartarak yere yatırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, E.E.'nin ailesi polisten şikayetçi oldu.

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Polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, valilik ve emniyet olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

E.E.'nin babası S.E., oğlunun teravih namazına gitmek için evden çıktığını, otomobili kendisinden habersiz aldığını belirtip, polis memurunun davranışını kınadığını söyledi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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