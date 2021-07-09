Görüntüler dehşete düşürmüştü! Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı. Aliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan Gürkan K. (22) ve Ufuk B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu. Gürkan K. ile Ufuk B. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcılıkça 'eziyet etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gürkan K. ile Ufuk B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüş, olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, Çakal'la birlikte olan 2 arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer 2 arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Çakal'ın, yanında bulunan 2 kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer almıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çakal'ın arkadaşı olduğu belirtilen 4 şüpheli hakkında, daha sonra "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eziyet" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüphelilerden S.T. (17) tutuklanırken, T.Y. (15) hakkında, ev hapsinden oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

DHA-AA

